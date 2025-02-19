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Нежнее нежного: как сохранить мягкость и форму шерстяных свитеров при стирке

2:21
Недвижимость

Шерстяные свитеры — незаменимая часть зимнего гардероба, дарящая тепло и комфорт. Однако их уход требует особого подхода, чтобы сохранить мягкость, форму и избежать повреждений. Итальянский эксперт, которого цитирует венгерское издание Meglepetes, поделился простым методом стирки, который поможет продлить жизнь вашим любимым вещам.

Девушка в свитере
Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере

Почему шерстяные свитеры требуют особого ухода?

Шерсть — натуральное волокно, состоящее из кератина, которое чувствительно к перепадам температуры и агрессивному воздействию химических веществ. При стирке в стиральной машине шерстяные свитеры могут сесть, потерять форму, стать жесткими и плотными. Чтобы этого избежать, важно соблюдать определенные правила.

Как стирать шерстяные свитеры в домашних условиях?

Подготовка к стирке:

  • Обработайте пятна смесью из воды и мягкого отбеливателя (в пропорции 1:1) с добавлением чашки кофе. Это поможет удалить загрязнения и сохранить цвет.
  • Перед стиркой выверните свитер наизнанку.

Выбор программы и температуры:

  • Стирайте не более двух-трех свитеров одновременно.
  • Используйте специальную программу для шерсти при температуре не выше 30 градусов.
  • Установите режим отжима на 600 оборотов в минуту.
  • Используйте моющее средство для шерсти и уменьшите количество отбеливателя по сравнению с инструкцией.
  • Не используйте кондиционер для белья, но можно добавить немного уксуса в специальный отсек.

Сушка:

  • Не кладите шерстяной свитер в сушильную машину.
  • Аккуратно отожмите лишнюю воду, завернув свитер в полотенце.
  • Сушите в горизонтальном положении на полотенце.

Что делать, если свитер сел?

Если свитер все же сел после стирки, не отчаивайтесь. Восстановить его первоначальный размер можно, следуя этим шагам:

  • Замочите свитер в теплой воде с моющим средством для шерсти.
  • Прополоскайте в холодной воде.
  • Разложите на полотенце для сушки, придавая нужную форму.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить шерстяные свитеры мягкими, красивыми и долговечными.

Уточнения

Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.

Анго́рская шерсть; Ангорское волокно, или Анго́ра — очень мягкая на ощупь шерстяная ткань с характерным нежным ворсом, которую получают из волосков ангорского кролика, который был так назван за свою длинную шерсть по аналогии с одноимённой козой.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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