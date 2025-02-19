Нежнее нежного: как сохранить мягкость и форму шерстяных свитеров при стирке

Шерстяные свитеры — незаменимая часть зимнего гардероба, дарящая тепло и комфорт. Однако их уход требует особого подхода, чтобы сохранить мягкость, форму и избежать повреждений. Итальянский эксперт, которого цитирует венгерское издание Meglepetes, поделился простым методом стирки, который поможет продлить жизнь вашим любимым вещам.
Почему шерстяные свитеры требуют особого ухода?
Шерсть — натуральное волокно, состоящее из кератина, которое чувствительно к перепадам температуры и агрессивному воздействию химических веществ. При стирке в стиральной машине шерстяные свитеры могут сесть, потерять форму, стать жесткими и плотными. Чтобы этого избежать, важно соблюдать определенные правила.
Как стирать шерстяные свитеры в домашних условиях?
Подготовка к стирке:
Выбор программы и температуры:
Сушка:
Что делать, если свитер сел?
Если свитер все же сел после стирки, не отчаивайтесь. Восстановить его первоначальный размер можно, следуя этим шагам:
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить шерстяные свитеры мягкими, красивыми и долговечными.
Сви́тер (англ. sweater от to sweat — «потеть») — предмет вязаной одежды для верхней части тела без застёжек, с длинными рукавами.
Анго́рская шерсть; Ангорское волокно, или Анго́ра — очень мягкая на ощупь шерстяная ткань с характерным нежным ворсом, которую получают из волосков ангорского кролика, который был так назван за свою длинную шерсть по аналогии с одноимённой козой.
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