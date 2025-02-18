Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша кошка храпит? Узнайте, есть ли повод для беспокойства
Гости попросили рецепт, не поверив, что это всего три ингредиента: грибы в соевом соусе, которые сведут с ума
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Соседи только сеют, а у вас уже огурцы: в чём секрет сверхраннего урожая
Забудьте про абсолютную пользу каши: вот плюсы и минусы популярных круп
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать

Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки

1:21
Недвижимость

Деревянные заборы остаются популярными благодаря их экологичности, доступной цене и эстетичному виду. Однако, чтобы они служили долго и сохраняли свой первоначальный облик, необходимо защитить дерево специальными составами.

Забор
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Забор

Эксперты советуют выбирать краску, которая будет надежно защищать забор от влаги, ультрафиолетовых лучей, грибков и плесени, а также сохранит цвет и блеск на долгое время.

На рынке представлено множество видов красок для деревянных изделий, каждая из которых имеет свои особенности. Наиболее часто для покрытия заборов используются алкидные, масляные и акриловые краски. Однако в последнее время все большую популярность приобретает латексная (резиновая) краска.

Латексная краска отличается высокой долговечностью — она сохраняет свои свойства на протяжении 10 лет и более. Она устойчива к неблагоприятным погодным условиям, таким как осадки и резкие перепады температур, а также к воздействию патогенных микроорганизмов.

Кроме того, латексная краска экологична, не трескается и не шелушится со временем. Она позволяет дереву "дышать", обеспечивая циркуляцию воздуха, но при этом надежно защищает от влаги.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.
 

Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались
Садоводство, цветоводство
Зачем дачники сажают кедры? 5 причин, о которых вы не догадывались Аудио 
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Еда и рецепты
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена? Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать
Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе
Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки
Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях
Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере
Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.