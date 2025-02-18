Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Деревянные заборы остаются популярными благодаря их экологичности, доступной цене и эстетичному виду. Однако, чтобы они служили долго и сохраняли свой первоначальный облик, необходимо защитить дерево специальными составами.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Эксперты советуют выбирать краску, которая будет надежно защищать забор от влаги, ультрафиолетовых лучей, грибков и плесени, а также сохранит цвет и блеск на долгое время.

На рынке представлено множество видов красок для деревянных изделий, каждая из которых имеет свои особенности. Наиболее часто для покрытия заборов используются алкидные, масляные и акриловые краски. Однако в последнее время все большую популярность приобретает латексная (резиновая) краска.

Латексная краска отличается высокой долговечностью — она сохраняет свои свойства на протяжении 10 лет и более. Она устойчива к неблагоприятным погодным условиям, таким как осадки и резкие перепады температур, а также к воздействию патогенных микроорганизмов.

Кроме того, латексная краска экологична, не трескается и не шелушится со временем. Она позволяет дереву "дышать", обеспечивая циркуляцию воздуха, но при этом надежно защищает от влаги.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.





Кра́ски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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