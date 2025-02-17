Обои в ванной? Да, и они не смоются, если всё сделать правильно

Удивительно, но обои могут стать стильным и необычным решением для оформления ванной комнаты. Традиционно для таких помещений выбирают плитку или пластиковые панели, так как они устойчивы к влаге. Однако у обоев есть свои преимущества, которые могут изменить представление о дизайне санузлов.
Обои в ванной — это не новинка. Многие зарубежные дизайнеры успешно используют их в сочетании с плиткой или самостоятельно, создавая уютные и стильные интерьеры, которые не ассоциируются с больничной обстановкой.
Для ванной комнаты подойдут только влагостойкие обои, такие как виниловые. Их необходимо клеить на специальный клей и дополнительно покрывать лаком для защиты. Важно избегать использования обоев в местах, где вода может попадать на стены, например, возле душевой кабины или ванны.
Дизайнер интерьера Софи Робинсон поделилась своим опытом и отметила несколько преимуществ поклейки обоев в ванной комнате, пишет sophierobinson.co.uk.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
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