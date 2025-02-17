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Обои в ванной? Да, и они не смоются, если всё сделать правильно

1:46
Недвижимость

Удивительно, но обои могут стать стильным и необычным решением для оформления ванной комнаты. Традиционно для таких помещений выбирают плитку или пластиковые панели, так как они устойчивы к влаге. Однако у обоев есть свои преимущества, которые могут изменить представление о дизайне санузлов.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Обои в ванной — это не новинка. Многие зарубежные дизайнеры успешно используют их в сочетании с плиткой или самостоятельно, создавая уютные и стильные интерьеры, которые не ассоциируются с больничной обстановкой.

Для ванной комнаты подойдут только влагостойкие обои, такие как виниловые. Их необходимо клеить на специальный клей и дополнительно покрывать лаком для защиты. Важно избегать использования обоев в местах, где вода может попадать на стены, например, возле душевой кабины или ванны.

Дизайнер интерьера Софи Робинсон поделилась своим опытом и отметила несколько преимуществ поклейки обоев в ванной комнате, пишет sophierobinson.co.uk.

  1. Во-первых, это разнообразие дизайнов и расцветок, которое позволяет создать уникальный интерьер.
  2. Во-вторых, обои легко заменить, если захочется обновить дизайн или если покрытие повредится.
  3. По сравнению с плиткой, замена обоев не потребует больших усилий и времени. Вам не придётся выносить из квартиры сломанную плитку и строительный мусор.
  4. Ещё одним преимуществом является экономия средств. Ванная комната — это небольшое помещение, и затраты на её ремонт будут значительно ниже, чем на более просторное пространство.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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