Секрет безупречно чистых кухонных полотенец: они будут чище и свежее, чем после порошка

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Даже если вы тщательно моете руки, на кухонных полотенцах всё равно остаются пятна. Но у нас есть проверенный способ, как сохранить ваши кухонные полотенца в идеальном состоянии.

Фото: pexels. com by Tima Miroshnichenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонное полотенце

Домашние чистящие средства не только экологичны, но и очень эффективны. Это простой способ освежить кухонные полотенца. Они будут чище, чем когда-либо, и вы с удовольствием будете использовать их на кухне. Венгерское издание Meglepetes рекомендуеn этот рецепт всем хозяйкам.

Чистые кухонные полотенца без бактерий

Мы используем кухонные полотенца каждый день. Мы используем их для протирания посуды, кухонных поверхностей и различных предметов. Поэтому важно позаботиться об их идеальной чистоте. Кухонные полотенца должны быть чистыми, гигиеничными и ароматными.

Для этого необходимо продезинфицировать кухонные полотенца. Обычно мы стираем их в стиральной машине, но важно не ждать, пока они станут грязными, прежде чем стирать их. Даже на первый взгляд чистый материал может быть полон бактерий, клещей и грибков.

Как стирать кухонные полотенца?

Стирайте кухонные полотенца раз в неделю. Однако если мы используем их часто, имеет смысл стирать их в стиральной машине каждые три дня. Стирайте их при температуре 90 градусов, так как это единственный способ эффективно удалить грязь и различные микроорганизмы. К сожалению, они могут быть опасны для вашего здоровья.

Стоит отметить, что стирка кухонных полотенец при более низкой температуре не удаляет бактерии, которые размножаются во влажном материале. Регулярная стирка необходима не только для обеспечения чистоты, но и для продления срока службы кухонных полотенец. Это гарантирует, что они будут выглядеть эстетично на нашей кухне.

Смесь пищевой соды и средства для мытья посуды для самых чистых кухонных полотенец

Вы также можете приготовить домашнее чистящее средство из пищевой соды и средства для мытья посуды. Эта смесь обладает сильными дезинфицирующими свойствами и хорошо подходит для стирки кухонных полотенец. Стоит регулярно стирать их этим раствором, и ваши кухонные полотенца станут чище, чем когда-либо.

Вскипятите воду, налейте её в миску, добавьте пищевую соду и средство для мытья посуды. Вместо этого вы также можете использовать уксус. Оставьте полотенца в смеси как минимум на полчаса, но можно оставить их на всю ночь. После замачивания постирайте полотенца в стиральной машине как обычно, но теперь вам не нужно стирать при 90 градусах, вы можете использовать более энергосберегающую программу.

Этот метод не только сделает ваши полотенца более чистыми и гигиеничными, но и сэкономит ваши деньги и время, ведь вам теперь не придётся запускать программу стирки при 90 градусах на стиральной машине.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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