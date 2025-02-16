Разделочная доска неприятно пахнет? Обработайте её этим простым средством

Натрите поверхность доски долькой лимона или полейте лимонным соком. Оставьте посуду в кислоте на несколько минут. Затем ее нужно протереть, смыть и высушить. Лимон, соль и пищевая сода могут удалить запахи лука, чеснока, рыбы и другие сильные запахи с разделочной доски.
Еще один способ — сода и лимонная кислота. Это натуральные поглотители запахов. После очистки водой с мылом для посуды насыпьте на пластиковую доску тонкий слой пищевой соды и потрите поверхность влажной губкой или тряпкой. Пищевая сода обладает абсорбирующими свойствами, которые помогут удалить запахи. Сверху добавьте лимонную кислоту. Этот продукт удалит все пятна и следы на разделочной доске.
Разделочные доски из мрамора или гранита прочны, долговечны и просты в уходе. Они не крошатся, не впитывают влагу и запахи, легко моются и дезинфицируются.
Разделочная доска — предмет кухонного обихода предназначенный для резания или разрубания продуктов питания.
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