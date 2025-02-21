Как навести порядок в ванной: 10 удобных решений для компактного хранения

2:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната часто становится местом, где каждый сантиметр имеет значение. Чтобы поддерживать порядок и удобство, важно грамотно использовать пространство. Вот 10 эффективных способов организовать компактное хранение, даже в небольшом помещении.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Используйте угловое пространство

Угловые стеллажи и полки помогают задействовать ранее неиспользуемые участки ванной. Это отличное решение для хранения полотенец, косметики и средств гигиены.

Подвесные системы хранения

Настенные полки, шкафчики и рейлинги освобождают пространство на полу, создавая удобные зоны для хранения предметов первой необходимости.

Мебель с встроенными ящиками

Тумбы под раковину с выдвижными ящиками или полками скрывают бытовые мелочи, поддерживая чистоту и порядок.

Навесные органайзеры на дверях

Закрепленные на внутренней стороне дверцы шкафа или входной двери, органайзеры и крючки помогут разместить полотенца, халаты и средства гигиены.

Магнитные держатели и рейлинги

Магнитные полоски и настенные рейлинги позволяют удобно хранить металлические предметы (ножницы, пинцеты, заколки) на видном месте.

Прозрачные контейнеры для систематизации

Контейнеры и банки из прозрачного пластика или стекла помогают организовать мелкие предметы, делая их легко доступными.

Многоуровневые корзины и стойки

Вертикальные корзины и компактные этажерки увеличивают полезное пространство, занимая минимум места на полу.

Полка над дверным проемом

Используйте пространство над дверью для хранения редко используемых предметов или бытовой химии.

Разделители для ящиков

Органайзеры и разделители помогают поддерживать порядок в ящиках, предотвращая хаос среди косметики и мелочей.

Компактные узкие стеллажи

Узкие напольные стеллажи обеспечивают дополнительное место для хранения полотенец, косметики и аксессуаров, не загромождая пространство.

Грамотное хранение в ванной — это сочетание удобства, эстетики и функциональности. Используя эти простые решения, можно максимально эффективно задействовать каждый сантиметр пространства.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.