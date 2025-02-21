Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число депортированных из США мигрантов снизилось? СМИ пишут, что за месяц депортировано 37660 человек
Величественный замок Торрекьяра в Италии, в который невозможно не влюбиться
Сжигать жир и терять вес можно быстрее, если вы тренируетесь натощак: миф или правда?
Зарплаты в розничной торговле: как изменились предложения работодателей
Олеся Железняк вышла на связь и объяснила, почему так надолго пропала
Вы заблуждаетесь: 5 опасных ошибок, которые делают все владельцы собак
Вторичный рынок в плюсе: как изменились предпочтения автолюбителей
Стоит ли заменить хлеб тостами
Денежное дерево зацветёт пышным цветом: вот когда его нужно пересаживать — не пропустите этот момент

Как навести порядок в ванной: 10 удобных решений для компактного хранения

2:24
Недвижимость

Ванная комната часто становится местом, где каждый сантиметр имеет значение. Чтобы поддерживать порядок и удобство, важно грамотно использовать пространство. Вот 10 эффективных способов организовать компактное хранение, даже в небольшом помещении.

Ванная комната
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Ванная комната

Используйте угловое пространство

  • Угловые стеллажи и полки помогают задействовать ранее неиспользуемые участки ванной. Это отличное решение для хранения полотенец, косметики и средств гигиены.

Подвесные системы хранения

  • Настенные полки, шкафчики и рейлинги освобождают пространство на полу, создавая удобные зоны для хранения предметов первой необходимости.

Мебель с встроенными ящиками

  • Тумбы под раковину с выдвижными ящиками или полками скрывают бытовые мелочи, поддерживая чистоту и порядок.

Навесные органайзеры на дверях

  • Закрепленные на внутренней стороне дверцы шкафа или входной двери, органайзеры и крючки помогут разместить полотенца, халаты и средства гигиены.

Магнитные держатели и рейлинги

  • Магнитные полоски и настенные рейлинги позволяют удобно хранить металлические предметы (ножницы, пинцеты, заколки) на видном месте.

Прозрачные контейнеры для систематизации

  • Контейнеры и банки из прозрачного пластика или стекла помогают организовать мелкие предметы, делая их легко доступными.

Многоуровневые корзины и стойки

  • Вертикальные корзины и компактные этажерки увеличивают полезное пространство, занимая минимум места на полу.

Полка над дверным проемом

  • Используйте пространство над дверью для хранения редко используемых предметов или бытовой химии.

Разделители для ящиков

  • Органайзеры и разделители помогают поддерживать порядок в ящиках, предотвращая хаос среди косметики и мелочей.

Компактные узкие стеллажи

  • Узкие напольные стеллажи обеспечивают дополнительное место для хранения полотенец, косметики и аксессуаров, не загромождая пространство.

Грамотное хранение в ванной — это сочетание удобства, эстетики и функциональности. Используя эти простые решения, можно максимально эффективно задействовать каждый сантиметр пространства.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Здоровье
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму Аудио 
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Домашние животные
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Этот зверь исчез на 70 лет, но теперь вернулся — люди не готовы к последствиям
Ни ОСАГО, ни денег: как выбить компенсацию из виновника ДТП — пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
В Египте вводятся новые правила для туристов
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Последние материалы
Денежное дерево зацветёт пышным цветом: вот когда его нужно пересаживать — не пропустите этот момент
Самые горячие тренды для волос этой весной: бронза и её оттенки
Ищете альтернативу таблеткам? Приготовьте этот чай из люцерны и забудьте о боли в суставах
Как навести порядок в ванной: 10 удобных решений для компактного хранения
Реванш Бивола и Бетербиева: у кого больше шансов к победе, и сколько заработают боксёры?
Боксёры, хаски и овчарки: кинологи обнажили недостатки этих популярных пород
Дорога сама себя отремонтирует: это ноу-хау точно покорит сердца автомобилистов
Подчеркнуть форму груди помогут 3 упражнения: разнообразьте ваши тренировки
Раскрыта главная тайна: когда выйдет 2 сезон Одни из нас — готовимся к премьере
Драгметаллы против доллара и евро: как жители ХМАО управляют своими накоплениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.