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Квартира vs. частный дом: 7 важных отличий, о которых стоит знать перед переездом

4:19
Недвижимость

Жизнь в частном доме значительно отличается от проживания в квартире. Различия начинаются ещё на этапе планировки и включают особенности инфраструктуры, быта и даже образа жизни. Чтобы избежать распространённых ошибок, стоит заранее продумать, какие нюансы учитывать при выборе и обустройстве дома.

Частный дом
Фото: Designed by Freepik by vecstock is licensed under Public domian
Частный дом

Гибкость планировки

  • В квартире: перепланировка ограничена нормативами и требует согласования с жилищной инспекцией. Нельзя переносить ванну, санузел и кухню в жилые помещения, объединять газифицированную кухню с гостиной или использовать керамическую плитку в жилых комнатах.
  • В доме: планировка разрабатывается под потребности владельцев. Можно свободно увеличивать помещения, размещать санузлы в каждой спальне, использовать любые отделочные материалы, а также проектировать мансарду, тренажёрный зал или кабинет.

Коммуникации: автономия vs централизованные системы

  • В квартире: все коммуникации уже подведены и закреплены — стояки, отопление, водоснабжение. Мокрые зоны можно расширять только за счёт коридоров.
  • В доме: инженерные системы планируются индивидуально. Можно выбирать место расположения стояков, санузлов, котельной, а также предусмотреть автономное отопление, скважину, генератор и систему водоочистки. Однако это требует дополнительных расходов и технических решений.

Хозяйственные помещения и хранение вещей

  • В квартире: чаще всего выделены кладовки и гардеробные, но их размеры ограничены. Если необходимо больше места для хранения, приходится жертвовать жилой площадью.
  • В доме: возможностей для организации подсобных помещений гораздо больше — можно обустроить постирочную, котельную, мастерскую, склад для сезонных вещей. При необходимости дом можно расширить за счёт пристройки.

Окна и освещение

  • В квартире: возможность изменения оконных конструкций минимальна. Можно заменить старые рамы, но любые значительные изменения требуют согласования.
  • В доме: можно устанавливать панорамные окна, раздвижные конструкции, а также окна в ванных комнатах. Это создаёт больше естественного освещения и расширяет дизайн-возможности.

Фасад и экстерьер

  • В квартире: внешний вид здания изменить нельзя. Единственное, что доступно — обновление оконных рам, установка кондиционеров (и то с разрешения).
  • В доме: полная свобода в выборе фасадных решений. Можно менять отделку, покраску, добавлять архитектурные элементы и украшать территорию по своему усмотрению.

Выход во двор и использование придомовой территории

  • В квартире: в большинстве случаев общий двор обслуживает управляющая компания. Варианты благоустройства зависят от решения жильцов.
  • В доме: владельцы сами решают, как организовать придомовое пространство. Можно создать террасу, установить беседку, высадить сад или даже оборудовать бассейн. Важный момент — уход за участком полностью ложится на плечи владельцев.

Сценарии жизни и потребности в пространстве

  • В квартире: ограниченное пространство диктует образ жизни. Планировка стандартная, и если хочется, например, кабинет или гостевую комнату, приходится выбирать квартиру большей площади.
  • В доме: возможности для создания индивидуального пространства значительно шире. Однако стоит учитывать реальные потребности: нередко проектируются бильярдные, спортзалы и гостевые спальни, которые в итоге редко используются. Оптимальным решением будет заранее продумать, какие помещения действительно необходимы.

Стоит ли переезжать в дом

Жизнь в частном доме даёт больше свободы в планировке, использовании пространства и благоустройстве. Однако владельцам приходится самостоятельно решать вопросы с коммуникациями, ремонтом и уходом за территорией. Выбор между квартирой и домом зависит от образа жизни, финансовых возможностей и готовности к новым бытовым задачам.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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