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Что положить в мусорное ведро? От неприятного запаха не останется и следа

1:05
Недвижимость

Одним из самых распространенных мест для размещения мусорного ведра является кухня. Это логичное расположение, так как большая часть бытовых отходов, как правило, собирается именно там. Однако для поддержания порядка убедитесь, что ведро скрыто от глаз.

Сода
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сода

Как убрать неприятные запахи из мусорного ведра

Пищевая сода хорошо впитывает неприятные запахи. Примерно полстакана соды на дно ведра — и запахов не будет. Кроме того, она достаточно доступна и дешевая.

Древесный уголь является отличным поглотителем запахов для мусорного ведра — высыпьте его в мусорное ведро, накройте крышкой и оставьте на ночь.
Еще один способ — кофе. Кофейные зерна или молотый кофе нужно пересыпать в емкость и оставить закрытым на сутки.

Разбавленный пополам водой уксус также поможет бороться с сильными пятнами и запахами. Налейте раствор в ведро, дождитесь, пока грязь "впитается", почистите щеткой и смойте водой.

Уточнения

Твёрдые бытовые / коммунальные отходы (ТБО, ТКО, коммунальный или бытовой мусор) — предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, также пищевые отходы, наибольшая часть отходов потребления.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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