Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы

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Недвижимость

Цены на коммунальные услуги продолжают расти, и для многих владельцев жилья вопрос экономии становится актуальным. Снизить платежи можно разными способами: за счёт уменьшения потребления ресурсов, установки приборов учёта и грамотного контроля начислений. Разбираемся, как платить меньше за свет, воду, газ и отопление.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Как экономить на электричестве

  • Установите многотарифный счётчик: в ночное время электричество дешевле, и использование бытовой техники в этот период поможет снизить затраты.
  • Замените лампы на светодиодные: они потребляют в 7 раз меньше энергии, чем лампы накаливания.
  • Используйте датчики движения: они помогут избежать лишних расходов, автоматически выключая свет в пустых помещениях.
  • Выключайте бытовую технику из сети: даже в режиме ожидания электроника потребляет энергию.

Как уменьшить плату за газ

  • Установите газовый счётчик: расчёт по фактическому потреблению выгоднее, чем по нормативам.
  • Следите за исправностью газового оборудования: утечки газа не только опасны, но и приводят к лишним расходам.
  • Используйте посуду с ровным дном: это снижает потери тепла при приготовлении пищи.

Экономия на воде

  • Установите счётчики воды: если в квартире нет приборов учёта, начисления производятся по нормативам, которые часто завышены.
  • Поставьте аэраторы на краны: они уменьшают расход воды, сохраняя напор.
  • Используйте водосберегающие душевые лейки: позволяют снизить расход воды в 2 раза.
  • Посудомоечная и стиральная машины экономят воду: при условии их полной загрузки.

Как сократить расходы на отопление

  • Проверьте утепление окон и дверей: через щели может уходить до 30% тепла.
  • Установите терморегуляторы на радиаторы: они помогут контролировать температуру в помещении.
  • Если в доме есть общедомовой счётчик тепла, поставьте индивидуальный: это позволит платить только за фактически потреблённое тепло.

Контроль начислений и дополнительные способы экономии

  • Проверяйте квитанции: ошибки в расчётах случаются, и переплаты можно избежать, если вовремя выявить неточности.
  • Контролируйте общедомовые нужды: при подозрении на завышенные начисления требуйте разъяснений от управляющей компании.
  • Оплачивайте ЖКУ без комиссии: некоторые банки предлагают кэшбэк за оплату коммунальных услуг.
  • Используйте льготы и субсидии: многодетные семьи, пенсионеры и некоторые другие категории граждан могут рассчитывать на компенсации.

Грамотный подход к потреблению ресурсов и регулярный контроль начислений помогут значительно снизить расходы на коммунальные услуги.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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