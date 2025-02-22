Хватит кормить ЖКХ: рабочие способы снизить счета за коммуналку в разы

Цены на коммунальные услуги продолжают расти, и для многих владельцев жилья вопрос экономии становится актуальным. Снизить платежи можно разными способами: за счёт уменьшения потребления ресурсов, установки приборов учёта и грамотного контроля начислений. Разбираемся, как платить меньше за свет, воду, газ и отопление.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Как экономить на электричестве

Установите многотарифный счётчик: в ночное время электричество дешевле, и использование бытовой техники в этот период поможет снизить затраты.

в ночное время электричество дешевле, и использование бытовой техники в этот период поможет снизить затраты. Замените лампы на светодиодные: они потребляют в 7 раз меньше энергии, чем лампы накаливания.

они потребляют в 7 раз меньше энергии, чем лампы накаливания. Используйте датчики движения: они помогут избежать лишних расходов, автоматически выключая свет в пустых помещениях.

они помогут избежать лишних расходов, автоматически выключая свет в пустых помещениях. Выключайте бытовую технику из сети: даже в режиме ожидания электроника потребляет энергию.

Как уменьшить плату за газ

Установите газовый счётчик: расчёт по фактическому потреблению выгоднее, чем по нормативам.

расчёт по фактическому потреблению выгоднее, чем по нормативам. Следите за исправностью газового оборудования: утечки газа не только опасны, но и приводят к лишним расходам.

утечки газа не только опасны, но и приводят к лишним расходам. Используйте посуду с ровным дном: это снижает потери тепла при приготовлении пищи.

Экономия на воде

Установите счётчики воды: если в квартире нет приборов учёта, начисления производятся по нормативам, которые часто завышены.

если в квартире нет приборов учёта, начисления производятся по нормативам, которые часто завышены. Поставьте аэраторы на краны: они уменьшают расход воды, сохраняя напор.

они уменьшают расход воды, сохраняя напор. Используйте водосберегающие душевые лейки: позволяют снизить расход воды в 2 раза.

позволяют снизить расход воды в 2 раза. Посудомоечная и стиральная машины экономят воду: при условии их полной загрузки.

Как сократить расходы на отопление

Проверьте утепление окон и дверей: через щели может уходить до 30% тепла.

через щели может уходить до 30% тепла. Установите терморегуляторы на радиаторы: они помогут контролировать температуру в помещении.

они помогут контролировать температуру в помещении. Если в доме есть общедомовой счётчик тепла, поставьте индивидуальный: это позволит платить только за фактически потреблённое тепло.

Контроль начислений и дополнительные способы экономии

Проверяйте квитанции: ошибки в расчётах случаются, и переплаты можно избежать, если вовремя выявить неточности.

ошибки в расчётах случаются, и переплаты можно избежать, если вовремя выявить неточности. Контролируйте общедомовые нужды: при подозрении на завышенные начисления требуйте разъяснений от управляющей компании.

при подозрении на завышенные начисления требуйте разъяснений от управляющей компании. Оплачивайте ЖКУ без комиссии: некоторые банки предлагают кэшбэк за оплату коммунальных услуг.

некоторые банки предлагают кэшбэк за оплату коммунальных услуг. Используйте льготы и субсидии: многодетные семьи, пенсионеры и некоторые другие категории граждан могут рассчитывать на компенсации.

Грамотный подход к потреблению ресурсов и регулярный контроль начислений помогут значительно снизить расходы на коммунальные услуги.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.