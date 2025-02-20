Стиралка убивает не только пятна, но и здоровье: избавляемся от плесени навсегда

4:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плесень в стиральной машине — это не просто неприятный запах, а серьёзная проблема, которая может повлиять на качество стирки и даже на здоровье. Споры грибка могут оседать на белье, вызывая аллергию и раздражение. Разбираемся, как эффективно избавиться от плесени и не допустить её появления в будущем.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Почему появляется плесень в стиральной машине

Основные причины, способствующие развитию плесневого грибка:

Отсутствие проветривания : если после стирки машинку сразу закрывают, внутри остаётся влага — идеальная среда для плесени.

: если после стирки машинку сразу закрывают, внутри остаётся влага — идеальная среда для плесени. Высокая влажность в помещении : особенно это касается ванных комнат без хорошей вентиляции.

: особенно это касается ванных комнат без хорошей вентиляции. Редкая очистка лотка для порошка : остатки моющих средств становятся питательной средой для грибков.

: остатки моющих средств становятся питательной средой для грибков. Отсутствие высокотемпературных стирок : регулярные стирки при низких температурах не уничтожают бактерии и споры плесени.

: регулярные стирки при низких температурах не уничтожают бактерии и споры плесени. Неиспользование специальных чистящих средств: профилактическая обработка машины снижает риск появления грибка.

Эффективные средства для удаления плесени

Если плесень уже появилась, помогут проверенные методы.

Хлор : мощное средство против грибка. Для обработки используют губку, смоченную в хлорсодержащем растворе. Однако частое применение может негативно сказаться на резиновых деталях.

: мощное средство против грибка. Для обработки используют губку, смоченную в хлорсодержащем растворе. Однако частое применение может негативно сказаться на резиновых деталях. Уксус : помогает удалить плесень даже в труднодоступных местах. Наносится на поражённые участки, затем смывается. Можно использовать 9%-й столовый уксус или более концентрированный раствор.

: помогает удалить плесень даже в труднодоступных местах. Наносится на поражённые участки, затем смывается. Можно использовать 9%-й столовый уксус или более концентрированный раствор. Перекись водорода и пищевая сода : эффективное сочетание для борьбы с грибком. Смесью из 200 г соды и 10 таблеток перекиси обрабатывают поражённые зоны, затем протирают влажной тканью.

: эффективное сочетание для борьбы с грибком. Смесью из 200 г соды и 10 таблеток перекиси обрабатывают поражённые зоны, затем протирают влажной тканью. Лимонная кислота : не только уничтожает плесень, но и удаляет накипь. Раствор готовят из 100 г кислоты и 1 л воды, наносят на проблемные участки, оставляют на некоторое время и смывают.

: не только уничтожает плесень, но и удаляет накипь. Раствор готовят из 100 г кислоты и 1 л воды, наносят на проблемные участки, оставляют на некоторое время и смывают. Специальные чистящие средства: антибактериальные спреи и гели (например, Domestos) уничтожают плесневые споры и предотвращают их распространение.

Как правильно очистить стиральную машину от плесени

Глубокую очистку стиральной машины рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода. При частых стирках лучше проводить профилактику раз в месяц.

Очистка барабана : протрите его влажной тканью, затем обработайте средством против плесени. После этого запустите полоскание.

: протрите его влажной тканью, затем обработайте средством против плесени. После этого запустите полоскание. Очистка дверцы и уплотнительной резинки : нанесите чистящее средство, оставьте на 15-20 минут, почистите щёткой, затем протрите влажной тканью.

: нанесите чистящее средство, оставьте на 15-20 минут, почистите щёткой, затем протрите влажной тканью. Очистка лотка для порошка : извлеките лоток, промойте его тёплой водой с чистящим раствором, обработайте щёткой и тщательно высушите.

: извлеките лоток, промойте его тёплой водой с чистящим раствором, обработайте щёткой и тщательно высушите. Очистка фильтра : удалите скопившиеся загрязнения, промойте фильтр под водой, обработайте дезинфицирующим раствором, высушите и установите на место.

: удалите скопившиеся загрязнения, промойте фильтр под водой, обработайте дезинфицирующим раствором, высушите и установите на место. Внешняя очистка: для поддержания чистоты используйте антибактериальные влажные салфетки или мягкую ткань с дезинфицирующим средством.

Как предотвратить появление плесени

Оставляйте дверцу машины открытой после каждой стирки.

Регулярно очищайте лоток для моющих средств.

Запускайте стирку на высоких температурах хотя бы раз в месяц.

Используйте специальные средства для очистки стиральных машин.

Удаляйте излишки влаги внутри барабана и на уплотнительной резинке.

Плесень в стиральной машине не только вызывает неприятный запах, но и может стать источником проблем со здоровьем. Регулярная профилактическая чистка, проветривание и использование эффективных чистящих средств помогут поддерживать технику в идеальном состоянии.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.



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