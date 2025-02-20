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Стиралка убивает не только пятна, но и здоровье: избавляемся от плесени навсегда

4:05
Недвижимость

Плесень в стиральной машине — это не просто неприятный запах, а серьёзная проблема, которая может повлиять на качество стирки и даже на здоровье. Споры грибка могут оседать на белье, вызывая аллергию и раздражение. Разбираемся, как эффективно избавиться от плесени и не допустить её появления в будущем.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Почему появляется плесень в стиральной машине

Основные причины, способствующие развитию плесневого грибка:

  • Отсутствие проветривания: если после стирки машинку сразу закрывают, внутри остаётся влага — идеальная среда для плесени.
  • Высокая влажность в помещении: особенно это касается ванных комнат без хорошей вентиляции.
  • Редкая очистка лотка для порошка: остатки моющих средств становятся питательной средой для грибков.
  • Отсутствие высокотемпературных стирок: регулярные стирки при низких температурах не уничтожают бактерии и споры плесени.
  • Неиспользование специальных чистящих средств: профилактическая обработка машины снижает риск появления грибка.

Эффективные средства для удаления плесени

Если плесень уже появилась, помогут проверенные методы.

  • Хлор: мощное средство против грибка. Для обработки используют губку, смоченную в хлорсодержащем растворе. Однако частое применение может негативно сказаться на резиновых деталях.
  • Уксус: помогает удалить плесень даже в труднодоступных местах. Наносится на поражённые участки, затем смывается. Можно использовать 9%-й столовый уксус или более концентрированный раствор.
  • Перекись водорода и пищевая сода: эффективное сочетание для борьбы с грибком. Смесью из 200 г соды и 10 таблеток перекиси обрабатывают поражённые зоны, затем протирают влажной тканью.
  • Лимонная кислота: не только уничтожает плесень, но и удаляет накипь. Раствор готовят из 100 г кислоты и 1 л воды, наносят на проблемные участки, оставляют на некоторое время и смывают.
  • Специальные чистящие средства: антибактериальные спреи и гели (например, Domestos) уничтожают плесневые споры и предотвращают их распространение.

Как правильно очистить стиральную машину от плесени

Глубокую очистку стиральной машины рекомендуется проводить не реже одного раза в полгода. При частых стирках лучше проводить профилактику раз в месяц.

  • Очистка барабана: протрите его влажной тканью, затем обработайте средством против плесени. После этого запустите полоскание.
  • Очистка дверцы и уплотнительной резинки: нанесите чистящее средство, оставьте на 15-20 минут, почистите щёткой, затем протрите влажной тканью.
  • Очистка лотка для порошка: извлеките лоток, промойте его тёплой водой с чистящим раствором, обработайте щёткой и тщательно высушите.
  • Очистка фильтра: удалите скопившиеся загрязнения, промойте фильтр под водой, обработайте дезинфицирующим раствором, высушите и установите на место.
  • Внешняя очистка: для поддержания чистоты используйте антибактериальные влажные салфетки или мягкую ткань с дезинфицирующим средством.

Как предотвратить появление плесени

  • Оставляйте дверцу машины открытой после каждой стирки.
  • Регулярно очищайте лоток для моющих средств.
  • Запускайте стирку на высоких температурах хотя бы раз в месяц.
  • Используйте специальные средства для очистки стиральных машин.
  • Удаляйте излишки влаги внутри барабана и на уплотнительной резинке.

Плесень в стиральной машине не только вызывает неприятный запах, но и может стать источником проблем со здоровьем. Регулярная профилактическая чистка, проветривание и использование эффективных чистящих средств помогут поддерживать технику в идеальном состоянии.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Стиралка убивает не только пятна, но и здоровье: избавляемся от плесени навсегда
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