Хотите вернуть мебели идеальный вид? Вот что поможет убрать царапины

Даже при бережном использовании мебели на её поверхности со временем появляются царапины и потёртости. Они могут испортить внешний вид изделия и снизить его стоимость, особенно если речь идёт об антикварных предметах. Восстановить покрытие можно как с помощью подручных средств, так и при помощи профессиональных реставрационных материалов.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стул

Как убрать небольшие царапины с мебели

Если повреждения незначительны, их можно легко замаскировать домашними средствами:

Грецкий орех: ядро ореха заполняет царапины, делая их менее заметными. Подходит для деревянной мебели и ламината.

ядро ореха заполняет царапины, делая их менее заметными. Подходит для деревянной мебели и ламината. Чайная заварка или кофейная гуща: ватный диск пропитывается крепким настоем и наносится на потёртости, маскируя дефект в зависимости от оттенка мебели.

ватный диск пропитывается крепким настоем и наносится на потёртости, маскируя дефект в зависимости от оттенка мебели. Йод: помогает скрыть царапины на тёмной мебели, но его эффект недолговечен из-за испаряемости.

помогает скрыть царапины на тёмной мебели, но его эффект недолговечен из-за испаряемости. Пепел или древесный уголь: подходит для маскировки повреждений на мебели тёмных оттенков. Процедуру придётся повторять после влажной уборки.

Как убрать царапины с мебели при помощи профессиональных средств

Если домашние способы не дали желаемого результата, стоит обратить внимание на специальные составы:

WD-40: аэрозольная смазка устраняет небольшие царапины, придавая мебели блеск. Однако средство затемняет поверхность, поэтому его не стоит наносить на неповреждённые участки. Альтернативой могут быть вазелин или растительное масло.

аэрозольная смазка устраняет небольшие царапины, придавая мебели блеск. Однако средство затемняет поверхность, поэтому его не стоит наносить на неповреждённые участки. Альтернативой могут быть вазелин или растительное масло. Эмаль: эффективна для маскировки мелких сколов не только на мебели, но и на бытовой технике, сантехнике и даже кузове автомобиля.

эффективна для маскировки мелких сколов не только на мебели, но и на бытовой технике, сантехнике и даже кузове автомобиля. Ретуширующий маркер или мебельный штрих: позволяет быстро скрыть небольшие дефекты. Главное — подобрать цвет в тон поверхности. Перед нанесением средство лучше протестировать на незаметном участке.

Как убрать глубокие повреждения

Более серьёзные дефекты требуют другого подхода. Среди эффективных методов:

Опилки и клей для дерева: смесь позволяет заделать крупные сколы, придавая поверхности однородность. После высыхания необходимо шлифовать и покрасить обработанный участок.

смесь позволяет заделать крупные сколы, придавая поверхности однородность. После высыхания необходимо шлифовать и покрасить обработанный участок. Воск для дерева: подходит для заполнения глубоких царапин. Лучше всего использовать мягкий или твёрдый воск, предварительно растопив его и обработав дефект после застывания.

подходит для заполнения глубоких царапин. Лучше всего использовать мягкий или твёрдый воск, предварительно растопив его и обработав дефект после застывания. Мебельная шпатлёвка: бюджетный аналог воска, который позволяет скрыть повреждения на мебели из тёмного дерева.

бюджетный аналог воска, который позволяет скрыть повреждения на мебели из тёмного дерева. Эпоксидный пластилин: восстанавливает даже большие вмятины. После высыхания поверхность шлифуется и окрашивается в нужный оттенок.

Восстановление мебели в домашних условиях: что важно учитывать

Перед нанесением любого средства поверхность необходимо очистить и высушить. При работе с глубокими повреждениями важно точно подобрать цвет реставрационного материала, чтобы результат выглядел естественно. Использование защитных покрытий, таких как полироль или масло, поможет продлить срок службы мебели и предотвратить появление новых царапин.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.



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