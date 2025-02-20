Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остатки кокосового молока превратят блюда в шедевры: используем правильно
Темно-вишневый маникюр: новый фаворит среди модниц
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Красиво, но неэффективно? Пешеходные переходы становятся арт-объектами, но поможет ли это безопасности
Звезде Человека-паука не продали пиво, так как не поверили в его возраст
В 55 лет морщины разгладятся, а кожа подтянется: 3 способа для омоложения лица и тела
Новые льготы, защита от увольнений и бонусы: кто попадёт в список предпенсионеров в 2025 году?
Самые крупные млекопитающие на планете: гиганты природы
Киев кинул США. Украинские ресурсы, так нужные Трампу, уже проданы Великобритании

Хотите вернуть мебели идеальный вид? Вот что поможет убрать царапины

Недвижимость

Даже при бережном использовании мебели на её поверхности со временем появляются царапины и потёртости. Они могут испортить внешний вид изделия и снизить его стоимость, особенно если речь идёт об антикварных предметах. Восстановить покрытие можно как с помощью подручных средств, так и при помощи профессиональных реставрационных материалов.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Как убрать небольшие царапины с мебели

Если повреждения незначительны, их можно легко замаскировать домашними средствами:

  • Грецкий орех: ядро ореха заполняет царапины, делая их менее заметными. Подходит для деревянной мебели и ламината.
  • Чайная заварка или кофейная гуща: ватный диск пропитывается крепким настоем и наносится на потёртости, маскируя дефект в зависимости от оттенка мебели.
  • Йод: помогает скрыть царапины на тёмной мебели, но его эффект недолговечен из-за испаряемости.
  • Пепел или древесный уголь: подходит для маскировки повреждений на мебели тёмных оттенков. Процедуру придётся повторять после влажной уборки.

Как убрать царапины с мебели при помощи профессиональных средств

Если домашние способы не дали желаемого результата, стоит обратить внимание на специальные составы:

  • WD-40: аэрозольная смазка устраняет небольшие царапины, придавая мебели блеск. Однако средство затемняет поверхность, поэтому его не стоит наносить на неповреждённые участки. Альтернативой могут быть вазелин или растительное масло.
  • Эмаль: эффективна для маскировки мелких сколов не только на мебели, но и на бытовой технике, сантехнике и даже кузове автомобиля.
  • Ретуширующий маркер или мебельный штрих: позволяет быстро скрыть небольшие дефекты. Главное — подобрать цвет в тон поверхности. Перед нанесением средство лучше протестировать на незаметном участке.

Как убрать глубокие повреждения

Более серьёзные дефекты требуют другого подхода. Среди эффективных методов:

  • Опилки и клей для дерева: смесь позволяет заделать крупные сколы, придавая поверхности однородность. После высыхания необходимо шлифовать и покрасить обработанный участок.
  • Воск для дерева: подходит для заполнения глубоких царапин. Лучше всего использовать мягкий или твёрдый воск, предварительно растопив его и обработав дефект после застывания.
  • Мебельная шпатлёвка: бюджетный аналог воска, который позволяет скрыть повреждения на мебели из тёмного дерева.
  • Эпоксидный пластилин: восстанавливает даже большие вмятины. После высыхания поверхность шлифуется и окрашивается в нужный оттенок.

Восстановление мебели в домашних условиях: что важно учитывать

Перед нанесением любого средства поверхность необходимо очистить и высушить. При работе с глубокими повреждениями важно точно подобрать цвет реставрационного материала, чтобы результат выглядел естественно. Использование защитных покрытий, таких как полироль или масло, поможет продлить срок службы мебели и предотвратить появление новых царапин.

Уточнения

Реставра́ция (лат. restauratio — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Назван простой и бюджетный способ удвоить количество потребляемого белка
Еда и рецепты
Назван простой и бюджетный способ удвоить количество потребляемого белка Аудио 
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис
Домашние животные
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис Аудио 
Популярное
Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год

Луковая муха может погубить весь урожай, но есть простое решение — солёная вода! Разбираемся, как правильно поливать лук и чеснок, чтобы не навредить растениям.

Поливаю чеснок и лук этим раствором, и урожай радует каждый год
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Всегда покупал обычный аккумулятор, пока не узнал об этом — теперь выбираю только его
Удивительные свойства имбиря: чем он может помочь вашему организму
Эта морковь самая сладкая! Сорт, который стоит посадить на даче в 2025 году
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Всегда обходил растворимый кофе стороной, но теперь забыл про зерновой
Последние материалы
Темно-вишневый маникюр: новый фаворит среди модниц
Ваш телефон больше не ваш: три тревожных признака, что он под контролем хакеров
Красиво, но неэффективно? Пешеходные переходы становятся арт-объектами, но поможет ли это безопасности
Хотите вернуть мебели идеальный вид? Вот что поможет убрать царапины
Звезде Человека-паука не продали пиво, так как не поверили в его возраст
В 55 лет морщины разгладятся, а кожа подтянется: 3 способа для омоложения лица и тела
Новые льготы, защита от увольнений и бонусы: кто попадёт в список предпенсионеров в 2025 году?
Самые крупные млекопитающие на планете: гиганты природы
Киев кинул США. Украинские ресурсы, так нужные Трампу, уже проданы Великобритании
Вместо концертов: Кристина Орбакайте удивила новым занятием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.