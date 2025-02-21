Отмыть душевую кабину за 5 минут? Да, это реально — этот секрет знают только клинеры

4:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Душевая кабина — удобный и практичный элемент ванной комнаты, но её стеклянные стенки быстро покрываются мыльными разводами и известковым налётом. Чтобы сантехника сохраняла опрятный вид, важно не только регулярно её мыть, но и соблюдать профилактические меры. Разбираемся, как правильно ухаживать за душевой кабиной, чтобы избежать сложных загрязнений.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ванная комната

Почему на стенках душевой кабины появляется налёт

Основные причины загрязнений

Жёсткая вода: водопроводная вода содержит соли кальция и магния. Капли, высыхая на стекле, оставляют белый налёт.

водопроводная вода содержит соли кальция и магния. Капли, высыхая на стекле, оставляют белый налёт. Мыльные разводы: остатки шампуня и геля для душа оседают на стенках, создавая липкую плёнку.

остатки шампуня и геля для душа оседают на стенках, создавая липкую плёнку. Высокая влажность: в плохо проветриваемых ванных комнатах образуется плесень, особенно в местах стыков стекла и поддона.

Если не ухаживать за кабиной регулярно, удалить такие загрязнения будет сложнее.

Как предотвратить загрязнение душевой кабины

Чтобы облегчить уход за сантехникой, соблюдайте несколько простых правил:

Протирайте стекло после каждого душа: удалите капли воды с помощью резинового скребка или тканевой салфетки.

удалите капли воды с помощью резинового скребка или тканевой салфетки. Обеспечьте вентиляцию: открывайте дверь душевой кабины после использования, чтобы влага быстрее испарялась.

открывайте дверь душевой кабины после использования, чтобы влага быстрее испарялась. Используйте гидрофобные средства: они создают защитный слой, предотвращая образование разводов.

они создают защитный слой, предотвращая образование разводов. Избегайте слишком горячей воды: она способствует быстрому оседанию минеральных солей на стекле.

Чем мыть душевую кабину, чтобы не повредить поверхность

При выборе средств для уборки важно учитывать материал душевой кабины. Не используйте металлические щётки и жёсткие губки — они могут оставить царапины, куда в будущем будет забиваться грязь.

Безопасные инструменты для уборки

Меламиновые губки: эффективно удаляют мыльный налёт без применения химии.

эффективно удаляют мыльный налёт без применения химии. Салфетки из микрофибры: подходят для регулярного ухода.

подходят для регулярного ухода. Резиновый скребок: помогает быстро удалять остатки воды.

Как вымыть душевую кабину подручными средствами

Если у вас нет специальной бытовой химии, воспользуйтесь проверенными народными методами.

Белый уксус: разведите 1 столовую ложку 6%-ного уксуса в стакане воды. Распылите раствор на стенки, оставьте на 5 минут, затем протрите салфеткой и смойте водой.

разведите 1 столовую ложку 6%-ного уксуса в стакане воды. Распылите раствор на стенки, оставьте на 5 минут, затем протрите салфеткой и смойте водой. Лимонная кислота: растворите 1 пакетик лимонной кислоты в 200 мл горячей воды, нанесите на загрязнения, подождите 15 минут и промойте душ.

растворите 1 пакетик лимонной кислоты в 200 мл горячей воды, нанесите на загрязнения, подождите 15 минут и промойте душ. Нашатырный спирт: разведите 20 мл спирта в стакане воды, обработайте стекло губкой. Этот метод придаст кабине блеск, но требует проветривания помещения.

разведите 20 мл спирта в стакане воды, обработайте стекло губкой. Этот метод придаст кабине блеск, но требует проветривания помещения. Перекись водорода: смочите салфетку перекисью и протрите налёт. Через 10 минут смойте водой.

смочите салфетку перекисью и протрите налёт. Через 10 минут смойте водой. Водка или этиловый спирт: распылите неразбавленный спирт на стекло, затем тщательно протрите тканевой салфеткой.

Как избавиться от плесени

Если в душевой кабине появилась плесень, её можно удалить с помощью:

Перекиси водорода: обработайте поражённые участки и оставьте на 10 минут, затем смойте водой.

обработайте поражённые участки и оставьте на 10 минут, затем смойте водой. Нашатырного спирта: разведите 1:1 с водой, нанесите на плесень, оставьте на 15 минут, затем тщательно промойте.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать обычные чистящие средства

Желательно выбирать бытовую химию с пометкой "антиналёт" и антибактериальными свойствами.

Как избежать неприятных запахов в душевой кабине

Очищайте сливное отверстие, регулярно проветривайте ванную и удаляйте капли воды после душа.

Как сохранить блеск стеклянных стенок

Раз в неделю протирайте их раствором уксуса или нашатырного спирта.

Регулярный уход за душевой кабиной значительно упростит уборку и поможет сохранить её в идеальном состоянии.

Уточнения

Душевая кабина или гидромассажный бокс — сложное многофункциональное сантехническое устройство, предназначенное для приёма человеком водных процедур в виде душа (верхнего или каскадного), паровой бани и гидромассажа.



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