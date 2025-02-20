Спасаемся от гололёда: 5 проверенных методов против скользкой обуви

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Зимой гололёд становится настоящей проблемой, особенно если обувь плохо сцепляется с поверхностью. Поскользнуться на льду можно в любой момент, а последствия таких падений нередко приводят к травмам. Как же подготовить обувь к зиме и избежать неприятных ситуаций?

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ходьба

Как выбрать обувь, которая не скользит

Если вы ещё не купили зимние ботинки, обратите внимание на материал подошвы. Есть несколько вариантов, которые лучше всего подходят для скользких условий:

Термоэластопласт (ТЭП) : сохраняет гибкость даже в сильный мороз и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой.

: сохраняет гибкость даже в сильный мороз и обеспечивает хорошее сцепление с дорогой. Синтетический каучук (термопластичная резина) : не затвердевает на холоде и устойчив к скольжению.

: не затвердевает на холоде и устойчив к скольжению. Термополиуретан (тунит): имеет более низкую скользкость, но при этом тяжёлый и плохо сохраняет тепло.

Не стоит выбирать обувь с подошвой из полиуретана - при температуре -10°C она становится твёрдой и может трескаться.

10 способов, чтобы обувь не скользила

Если у вас уже есть обувь, но она скользит, не стоит паниковать. Существуют доступные и простые методы, которые помогут улучшить сцепление.

Ледоходы

Специальные накладки с шипами, которые крепятся на обувь. Они бывают съёмными (можно снимать в помещении) и несъёмными (фиксируются клеем).

Наждачная бумага

Обработайте подошву крупнозернистой наждачкой перед выходом.

Можно приклеить кусочки наждачной бумаги на пятку и носок — продержится около 2 недель.

Лак для волос

Обработайте сухую подошву лаком сильной фиксации и дайте высохнуть. Это временный метод, который действует до первого выхода на улицу.

Клей и песок

Нанесите тонкий слой клея на подошву.

Обсыпьте её песком и дайте высохнуть.

Повторяйте процедуру каждые 2-3 недели.

Лейкопластырь

Приклейте полоски тканевого пластыря на сухую подошву. Метод недолговечен, но поможет в экстренной ситуации.

Войлок или фетр

Вырежьте кусочки ткани и приклейте их к подошве.

Они создадут дополнительное сцепление с поверхностью.

Антискользящие накладки

Продаются в магазинах обуви и крепятся к подошве суперклеем. Это долговечное решение.

Герметик

Точечно нанесите силиконовый герметик на подошву — это создаст рельеф и уменьшит скольжение.

Степлер и скобы

Этот метод подходит для обуви с толстой подошвой: скобы вбиваются степлером и помогают сцеплению со льдом.

Саморезы

Используйте короткие саморезы с пресс-шайбой.

Вкрутите их в рельефные участки подошвы, оставляя 3-5 мм до её основания.

Этот метод сделает обувь нескользящей, но может повредить пол в помещении.

Ответы на частые вопросы

Какая обувь лучше всего подходит для зимнего гололёда

Обувь с рельефной подошвой из термоэластопласта, каучука или термополиуретана.

Можно ли купить специальные антискользящие средства

Да, в магазинах есть спреи, накладки и гелевые покрытия, улучшающие сцепление.

Какой способ самый надёжный

Ледоходы и накладки-протекторы — это лучшие варианты, которые прослужат весь сезон.

Если зима застала врасплох, а обувь скользит, не стоит откладывать решение проблемы. Выберите удобный метод и обезопасьте себя от падений!

Уточнения

Гололёд (синоним — ожеледь) — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.



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