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Обновление интерьера без лишних затрат: покраска стен поверх старых обоев

2:07
Недвижимость

Вместо того чтобы снимать обои, выравнивать стену и возможно штукатурить её, можно просто покрасить стены. Это действительно возможно — обновить интерьер, не разрушая квартиру основательным ремонтом.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Преимущества такого способа обновления интерьера очевидны. Во-первых, это экономит деньги. Не нужно покупать новое покрытие и тратить время на его поклейку. Хотя результат может сильно зависеть от выбранного цвета, это всё равно обойдётся дешевле, чем капитальный ремонт.

Сара Ллойд, дизайнер интерьеров из компании Valspar, на своём сайте утверждает, что старые обои могут служить хорошей основой для покраски. Они создают гладкую поверхность, которая идеально подходит для нанесения краски, особенно если стены неровные.

Кэтрин Сандерс, креативный директор компании Earthborn, также соглашается с этой идеей. Она отмечает, что покраска стен поверх обоев — это быстрый и простой способ обновить комнату или стену. Это значительно дешевле, чем нанимать профессионалов или покупать отпариватель для удаления старых обоев.

Однако перед покраской обои нужно подготовить.

  • Если на них есть объёмный декор, его нужно выровнять наждачной бумагой.
  • Отставшие края обоев следует подклеить.
  • Также нужно тщательно очистить поверхность от пыли влажной тряпкой.
  • После этого наносится грунтовка.

Изабель Уильямс, координатор по работе с клиентами и эксперт по ремонту в компании Fantastic Services, рекомендует использовать грунтовку на масляной или шеллаковой основе. Это помогает предотвратить впитывание влаги из краски и обеспечивает лучшее сцепление.

Важно нанести два тонких слоя грунтовки для равномерного покрытия. То же самое касается и краски. Латексная или акриловая краска в сочетании с грунтовкой на масляной основе легко наносится на бумагу и помогает достичь желаемого результата.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
 

Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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