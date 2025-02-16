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Почему появляются мокрые пятна на стенах и что с этим делать

2:56
Недвижимость

Жители квартир и частных домов нередко сталкиваются с проблемой появления мокрых пятен на стенах, хотя у соседей сверху, казалось бы, всё в порядке с сантехникой. Эксперт по строительным материалам и основатель компании "ГЛАВСНАБ" Фёдор Васильев рассказал, откуда берутся эти пятна и как с ними бороться.

кирпичная стена
Фото: commons.wikimedia.org by Артем епифанцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кирпичная стена

В квартирах причины могут быть разными. Угловые помещения страдают больше всего из-за мостиков холода, которые при минусовых температурах вызывают конденсацию. Панельные дома особенно уязвимы, так как герметизация швов со временем ослабевает, пропуская холод и влагу. В холодные периоды влага может проникать через трещины в бетоне, а в дождливую погоду вода просачивается через стыки в перекрытиях, приводя к появлению мокрых пятен на стенах.

Ещё одна распространённая причина — проблемы с сантехникой. Если где-то в перекрытии протекает труба, влага может просачиваться через микротрещины и выступать на стенах. Даже трубы в полу могут стать источником проблемы: вода, попадая в стяжку, может подниматься по стенам.

Наиболее эффективным решением является утепление и гидроизоляция наружных стен. Хотя это и требует определённых затрат, такие работы лучше выполнять за свой счёт, чтобы не тратить время и деньги на судебные разбирательства. Для утепления обычно используют листы пенополистирола, которые крепятся на фасад и покрываются штукатуркой.

"Внутри квартиры лучше установить аквапанель, пусть и в ущерб полезной площади. Такие панели выпускают для ванн и туалетов, поэтому они помогут бороться с повышенной влажностью", — добавил эксперт.

В частных домах причиной появления влаги на стенах часто становятся проблемы с утеплителем. Неправильная толщина утеплителя может привести к образованию мостиков холода, где скапливается лишняя влага. В таких случаях может потребоваться дополнительное утепление, чтобы переместить точку росы ближе к наружной стороне стены. Также влага может проникать через повреждённую гидроизоляцию кровли, стекая по стропилам и пропитывая утеплитель, а затем спускаясь по стенам, пишет Газета.Ru.

Чтобы предотвратить проблемы, важно своевременно очищать крышу от снега, так как избыточная нагрузка может повредить конструкцию и вызвать появление микротрещин. Тщательный осмотр и использование тепловизора помогут выявить уязвимые места.

Мокрые стены создают благоприятную среду для плесени и ухудшают микроклимат в помещении, поэтому проблему нужно решать как можно скорее. Если вы живёте в многоэтажном доме, обязательно проинформируйте соседей и ЖЭК о проблеме, добавил эксперт.

Уточнения

Стена́ — структурный элемент в архитектуре и строительстве, создающий внешний периметр здания или помещения в виде вертикальной ограждающей конструкции, отделяющей помещение от окружающего пространства или соседних комнат.
 

Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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