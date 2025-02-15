Как зрительно поднять потолки без ремонта? Всего одна хитрость

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая комната — не приговор. Всего несколько дизайнерских приемов помогут сделать ее визуально просторнее.

Фото: Designed by Freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шторы

Начните с карниза. Если вешать его прямо над окном, потолки будут казаться ниже, а само окно — меньше. Это создаст ощущение тесноты и замкнутости.

Как исправить? Поднимите карниз как можно выше — ближе к потолку, а шторы выбирайте длинные. Этот прием "вытянет" комнату в высоту и сделает окно зрительно больше.

Дополнительно можно оформить высокий дверной проем в таком же стиле — это усилит эффект воздушности.

Ковер: какой выбрать, чтобы не "разрезать" комнату?

Еще одна ошибка — маленький ковер. Если он покрывает лишь часть пола, то визуально делит комнату на фрагменты, делая её еще меньше.

Лучшее решение — большой ковер, закрывающий всю площадь или большую ее часть. Он создаст иллюзию цельного пространства.

Обратите внимание на принт: продольные линии удлиняют комнату, поперечные — делают её шире.

Используя эти простые трюки, можно легко "расширить" даже самую компактную комнату!

Уточнения

Карни́з (от греч. κορωνίς — загнутый, итал. cornice — рамка, обрамление) — венчающая часть здания, выступ, край кровли.



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