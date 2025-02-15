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Роскошь в интерьере: 5 цветов, которые сделают ваш дом очень дорогим

1:16
Недвижимость

Цвет способен полностью преобразить любое пространство, добавив ему ощущение стиля и роскоши. Эксперты выделяют пять оттенков, которые неизменно делают интерьер дорогим и утончённым.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Глубокий бордовый привносит нотки царственности и уюта, идеально подходя для создания акцентов в гостиных, кухнях и даже спальнях.

Шалфейный зелёный вдохновляет природой, добавляет спокойствия и в сочетании с текстурами дерева или мрамора создаёт атмосферу, которая будет актуальна долгие годы, пишет House Beautiful.

Тёмно-синий считается универсальным выбором для создания элегантного и уютного интерьера, особенно если его использовать от пола до потолка для максимального эффекта.

Кремово-белый наполняет пространство светом и лёгкостью, создавая эффект большего пространства и подчёркивая минимализм. А угольно-серый вносит драматизм и современный шик, подчёркивая глубокие текстуры и натуральные материалы.

Сочетая эти цвета с мягкими тканями, камнем, растениями и деревянными элементами, вы сможете добиться гармонии и придать вашему дому роскошный вид.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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