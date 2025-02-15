Предотвращает беспорядок: 6 вещей, которые минималисты выбрасывают каждый день

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чистый и просторный дом — это отражение ясного ума и спокойствия. Минималисты знают, как избавиться от ненужного, чтобы освободить пространство для важных вещей.

Фото: flickr.com by Boa-Franc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кресла в гостинной

Начните с простого: упаковочные коробки, которые вы "вдруг оставили на всякий случай", скорее всего, никогда не понадобятся. Сфотографируйте информацию о гарантии и отправьте картон в переработку.

Ежедневный визуальный шум создают временные предметы вроде одноразовых упаковок, чеков и обрывков бумаги.

Мелкий мусор незаметно накапливается, а потом превращается в гору, которая усложняет уборку. То же касается купонов и подарочных карт с истёкшим сроком действия. Если вы никогда не используете их, просто выбросьте.

Ненужное постельное бельё, изношенная одежда и старая косметика также занимают ценное пространство. Всё, что потеряло свой срок годности или больше не используется, должно быть убрано.

Почта — ещё один источник беспорядка. Если вы сортируете её сразу, разделяя важное и ненужное, столы и полки остаются чистыми. Выбросите ненужное прямо сейчас и почувствуете лёгкость.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах.



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