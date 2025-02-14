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32 миллиона за дом с сюрпризом: семейная пара выиграла суд из-за моли в особняке

0:55
Недвижимость

Семейная пара получила компенсацию за заражённый особняк в Лондоне, купленный за 32 миллиона фунтов стерлингов.

Особняк
Фото: commons.wikimedia.org by Vovo4kaomg is licensed under Commons, the free media repository
Особняк

Дочь грузинского миллиардера Ия Патаркацишвили, и её муж, детский стоматолог Евгений Хуняк, подали в суд на застройщика Уильяма Вудворда-Фишера после того, как обнаружили, что дом, купленный в 2019 году, кишел молью.

Проблема уничтожила одежду, испортила вино и даже затронула зубные щетки и продукты их детей, пишет The Guardian.

Верховный суд постановил, что застройщик дал ложные сведения о состоянии дома. Судья аннулировал сделку, обязав Вудворда-Фишера вернуть 26 миллионов фунтов (с учётом использования дома парой) и выплатить дополнительно 4 миллиона фунтов компенсации, включая 15 000 фунтов за испорченную одежду.

Уточнения

Ло́ндон (англ. London МФА: ) — столица и крупнейший город Англии и Великобритании. Административно образует регион Англии Большой Лондон, разделённый на 33 самоуправляемых территории (см. боро Лондона).

Особня́к — большой, зачастую богато декорированный отдельно стоящий частный дом, иногда дворцового типа.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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