Следит за качеством воздуха в комнате: представлен компактный робот Gus 2.0

Вы когда-нибудь замечали, что в комнате что-то не так, но не могли понять, в чём причина? Горло начинает першить и становится жарко и душно. Решение есть: Gus 2.0 — настольный "робот", разработанный компанией Makestreme, который анализирует условия окружающей среды.
Gus 2.0 — это не настоящий робот, но его дизайн напоминает героя мультфильма Pixar. Его "лицо" отображает информацию о состоянии комнаты. Если глаза на дисплее большие и открытые — всё в порядке. Если они опускаются, это сигнал, что что-то пошло не так: например, температура некомфортная или воздух стал хуже. Чтобы узнать подробности, достаточно коснуться "головы" устройства и посмотреть данные в реальном времени.
Gus 2.0 отслеживает три параметра: температуру, влажность и качество воздуха. Последний измеряет концентрации токсичных газов, таких как угарный газ, формальдегид и другие вредные вещества, пишет Hackster.io.
Все электронные компоненты, включая датчики качества воздуха, температуры и влажности, были предоставлены Seeed Studio. В основе устройства лежит плата Seeed Studio XIAO ESP32-C3. Корпус Gus 2.0 напечатан на 3D-принтере и был спроектирован в Autodesk Fusion 360.
Программирование Gus 2.0 выполнено с помощью Arduino IDE. Устройство оценивает "уровень комфорта" в комнате по шкале от 0 до 4 и визуально отображает результат с помощью глаз на дисплее.
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