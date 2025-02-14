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Следит за качеством воздуха в комнате: представлен компактный робот Gus 2.0

1:48
Недвижимость

Вы когда-нибудь замечали, что в комнате что-то не так, но не могли понять, в чём причина? Горло начинает першить и становится жарко и душно. Решение есть: Gus 2.0 — настольный "робот", разработанный компанией Makestreme, который анализирует условия окружающей среды.

Робот Gus 2.0
Фото: hackster.io
Робот Gus 2.0

Gus 2.0 — это не настоящий робот, но его дизайн напоминает героя мультфильма Pixar. Его "лицо" отображает информацию о состоянии комнаты. Если глаза на дисплее большие и открытые — всё в порядке. Если они опускаются, это сигнал, что что-то пошло не так: например, температура некомфортная или воздух стал хуже. Чтобы узнать подробности, достаточно коснуться "головы" устройства и посмотреть данные в реальном времени.

Gus 2.0 отслеживает три параметра: температуру, влажность и качество воздуха. Последний измеряет концентрации токсичных газов, таких как угарный газ, формальдегид и другие вредные вещества, пишет Hackster.io.

Все электронные компоненты, включая датчики качества воздуха, температуры и влажности, были предоставлены Seeed Studio. В основе устройства лежит плата Seeed Studio XIAO ESP32-C3. Корпус Gus 2.0 напечатан на 3D-принтере и был спроектирован в Autodesk Fusion 360.

Программирование Gus 2.0 выполнено с помощью Arduino IDE. Устройство оценивает "уровень комфорта" в комнате по шкале от 0 до 4 и визуально отображает результат с помощью глаз на дисплее.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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