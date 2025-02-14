Тефлоновая посуда всё ещё опасна? Вот что вам следует знать

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда-то тефлон был золотым стандартом посуды с антипригарным покрытием, но со временем он стал причиной споров. До 2013 года в составе тефлона использовалась ПФОК — опасное вещество, которое связано с риском гормональных сбоев, снижением фертильности и даже раком.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Современный тефлон уже не содержит ПФОК, но его заменили короткоцепочечные ПФАС — менее вредные вещества, которые всё равно требуют осторожности.

Чтобы свести риски к минимуму

Никогда не нагревайте тефлоновую посуду выше 500°F (260°C), чтобы избежать выброса токсичных паров.

Не используйте сковороды с повреждениями — сколы и царапины могут перенести частички покрытия в пищу.

Регулярно меняйте посуду — срок службы тефлоновых изделий обычно не превышает пяти лет, пишет HuffPost.

Эксперты считают, что при правильном использовании современный тефлон безопасен. Главная угроза чаще кроется не в сковороде, а в том, что на ней готовится.

Уточнения

Антипригарное покрытие — покрытие, предназначенное уменьшить прилипание к защищаемой им поверхности.



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