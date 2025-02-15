Вот как можно очистить фритюрницу, не царапая её: при таком методе жир растворяется сам

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время фритюрницы стали очень популярны. Возможность готовить без масла не только делает еду более полезной, но и помогает сэкономить деньги. Эти приборы, похожие на конвекционные печи, просты в использовании, так как имеют разные режимы температуры и времени. Внутри находится противень, куда помещается еда.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Аэрофритюрница

Однако иногда бывает сложно удалить расплавленный жир, который затем пригорает. В социальных сетях можно найти много советов и лайфхаков, как избавиться от запаха и привкуса рыбы или другой жареной еды.

Например, некоторые эксперты рекомендуют положить в кастрюлю таблетку средства для мытья посуды и налить три четверти литра горячей воды. Затем нужно установить температуру на 200 градусов и оставить на 20 минут. Жир растворится сам, если после нагрева просто промыть кастрюлю водой из-под крана. Ещё один способ — заменить таблетки стиральным порошком.

Опасность высоких температур

Из-за популярности этих устройств некоторые организации предупреждают о возможных рисках при неправильном использовании. Хотя эти приборы похожи на маленькие духовки, нужно следить за максимальной температурой, особенно если вы готовите картофель или блюда с большим количеством крахмала, такие как печенье или пироги.

Если жарить картофель и крахмалистые продукты при температуре выше 195 градусов, образуется акриламид — токсичное и канцерогенное вещество. Поэтому для таких продуктов нужно следить, чтобы температура не превышала этот предел.

Как уменьшить вред

Количество вредных соединений зависит от температуры и времени приготовления, поэтому лучше выбирать самую низкую температуру и самое короткое время приготовления. Это сделает еду более вкусной и полезной.

Также можно использовать пекарскую бумагу, чтобы пища не соприкасалась с горячей поверхностью духовки. Регулярно очищайте прибор, но не выбрасывайте его из-за акриламида! Жарка без масла всё равно лучше, чем приготовление в большом количестве масла.

Но при всём этом всё же лучше разнообразить рацион и есть больше сырых или приготовленных на пару овощей, фруктов, цельнозерновых и молочных продуктов, напоминает венгерское издание Meglepetes.

Уточнения

Фритю́рница — аппарат для жарки во фритюре (глубоком слое растительного или животного жира).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.