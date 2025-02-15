Стирка пуховых одеял в стиральной машине: превращаем очень сложную задачу в выполнимую

Стирка одеял — задача не из лёгких, и многие из нас предпочитают откладывать её на потом. Однако есть способ, который поможет сохранить одеяла в идеальном состоянии.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

С приближением весны самое время заняться одним из самых важных элементов домашнего уюта — пуховыми одеялами. Они служат нам верой и правдой всю зиму, но часто остаются без должного внимания. Как и постельное бельё, одеяла нуждаются в регулярной чистке, особенно если они используются часто.

Одеяла могут быть не только грязными, но и нести на себе следы пота, который может быть не менее вреден для наполнителя. Поэтому не стоит откладывать стирку на потом, советует венгерское издание Meglepetes.hu.

Вот несколько советов, как сохранить ваши одеяла в идеальном состоянии

Прежде чем приступить к стирке, внимательно прочитайте инструкцию производителя. Современные пуховые одеяла можно стирать при температуре до 60°C. Убедитесь, что вы знаете, при какой температуре можно стирать ваше одеяло. Если вы не уверены, выберите программу стирки в холодной воде. Также проверьте, не выпадает ли наполнитель из одеяла. Если вы заметили, что есть дырочки, то во время отжима в стиральной машине они могут увеличиться и испортить одеяло. В этом случае возьмите иголку с ниткой и зашейте дырочки. Используйте моющие средства для деликатной стирки. Не добавляйте кондиционер для белья или другие агрессивные средства, такие как ферментные моющие средства или отбеливатели. Они могут повредить пуховый наполнитель. Разведите моющее средство в большом количестве воды и добавьте его в стиральную машину. Это поможет моющему средству проникнуть во все слои внутреннего наполнения одеяла. Для стирки пухового или перьевого одеяла используйте цикл стирки для деликатных тканей. Отжим должен быть на низкой скорости. После стирки рекомендуется выполнить дополнительное полоскание с лёгким отжимом, чтобы убедиться, что в одеяле не осталось моющего средства. После стирки одеяло может быть влажным. Отожмите его в ванне, чтобы удалить лишнюю воду. Прежде чем стирать одеяло, убедитесь, что его размер подходит для вашей стиральной машины. Обычно одно одеяло идеально помещается в стандартную стиральную машину на 6 или 7 кг. Если одеяло предназначено для двуспальной или двухспальной кровати, оно может оказаться слишком большим и не поместиться в стиральную машину. В этом случае вам понадобится стиральная машина с загрузкой более 8 кг. После стирки лучше всего дать одеялу высохнуть на свежем воздухе. Тогда оно будет как новое.

Уточнения

Одеяло — постельная принадлежность для покрывания тела.



Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.