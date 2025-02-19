Весенняя генеральная уборка: 13 забытых уголков, которые требуют внимания

3:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш дом сияет чистотой после генеральной уборки? Многие из нас не подозревают о скрытых уголках, где накапливается грязь и пыль, влияя на здоровье и комфорт проживания. Давайте рассмотрим 13 часто забываемых мест, требующих особого внимания при уборке.

Фото: https://www.freepik.com Химчистка мебели

Плинтусы и верхние части дверных рам

Эти зоны собирают пыль и паутину, оставаясь незамеченными при повседневной уборке. Регулярно протирайте их влажной тряпкой, чтобы поддерживать чистоту.

Вентиляционные решетки

Накопившаяся пыль снижает эффективность вентиляции и ухудшает качество воздуха. Снимайте и промывайте решетки хотя бы раз в полгода.

Пространство под и за мебелью

Даже если мебель не двигается, под ней скапливается пыль и мусор. Периодически отодвигайте мебель и проводите тщательную уборку этих участков.

Осветительные приборы и потолочные вентиляторы

Люстры, бра и вентиляторы собирают пыль, которая затем распространяется по комнате. Протирайте их мягкой тряпкой или специальной щеткой.

Шторы и жалюзи

Тканевые шторы накапливают пыль и могут стать источником аллергенов. Стирайте их согласно рекомендациям производителя, а жалюзи протирайте влажной тряпкой.

Ковры и ковровые покрытия

Глубокие слои ковров могут скрывать пыль, волосы и другие загрязнения. Используйте пылесос с насадкой для глубокой чистки и периодически проводите профессиональную чистку.

Кухонные шкафы и ящики

Крошки и разливы внутри шкафов привлекают насекомых и создают неприятные запахи. Регулярно вынимайте содержимое, протирайте поверхности и проверяйте сроки годности продуктов.

Холодильник и морозильная камера

Полки и ящики холодильника могут быть источником бактерий и плесени. Раз в месяц проводите генеральную уборку: вынимайте все продукты, мойте поверхности теплой мыльной водой и протирайте насухо.

Стиральная машина и посудомоечная машина

Остатки моющих средств и накипь снижают эффективность работы техники. Используйте специальные средства для очистки машин и проводите профилактическую чистку раз в несколько месяцев.

Пульты дистанционного управления и выключатели

Эти часто используемые предметы являются рассадниками бактерий. Протирайте их антисептическими салфетками или раствором спирта.

Мусорные ведра

Даже с использованием пакетов, внутри ведра могут оставаться загрязнения и запахи. Регулярно мойте их с дезинфицирующим средством и тщательно высушивайте.

Зоны вокруг домашних животных

Места, где спят и едят ваши питомцы, требуют особого внимания. Чистите их лежаки, миски и игрушки, чтобы предотвратить распространение бактерий и неприятных запахов.

Ручки дверей и шкафов

Постоянный контакт с руками делает их источником микробов. Регулярно протирайте их дезинфицирующим средством.

Уделяя внимание этим скрытым зонам, вы обеспечите более чистую и здоровую обстановку в вашем доме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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