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Весенняя генеральная уборка: 13 забытых уголков, которые требуют внимания

3:21
Недвижимость

Вы уверены, что ваш дом сияет чистотой после генеральной уборки? Многие из нас не подозревают о скрытых уголках, где накапливается грязь и пыль, влияя на здоровье и комфорт проживания. Давайте рассмотрим 13 часто забываемых мест, требующих особого внимания при уборке.

Химчистка мебели
Фото: https://www.freepik.com
Химчистка мебели

Плинтусы и верхние части дверных рам

  • Эти зоны собирают пыль и паутину, оставаясь незамеченными при повседневной уборке. Регулярно протирайте их влажной тряпкой, чтобы поддерживать чистоту.

Вентиляционные решетки

  • Накопившаяся пыль снижает эффективность вентиляции и ухудшает качество воздуха. Снимайте и промывайте решетки хотя бы раз в полгода.

Пространство под и за мебелью

  • Даже если мебель не двигается, под ней скапливается пыль и мусор. Периодически отодвигайте мебель и проводите тщательную уборку этих участков.

Осветительные приборы и потолочные вентиляторы

  • Люстры, бра и вентиляторы собирают пыль, которая затем распространяется по комнате. Протирайте их мягкой тряпкой или специальной щеткой.

Шторы и жалюзи

  • Тканевые шторы накапливают пыль и могут стать источником аллергенов. Стирайте их согласно рекомендациям производителя, а жалюзи протирайте влажной тряпкой.

Ковры и ковровые покрытия

  • Глубокие слои ковров могут скрывать пыль, волосы и другие загрязнения. Используйте пылесос с насадкой для глубокой чистки и периодически проводите профессиональную чистку.

Кухонные шкафы и ящики

  • Крошки и разливы внутри шкафов привлекают насекомых и создают неприятные запахи. Регулярно вынимайте содержимое, протирайте поверхности и проверяйте сроки годности продуктов.

Холодильник и морозильная камера

  • Полки и ящики холодильника могут быть источником бактерий и плесени. Раз в месяц проводите генеральную уборку: вынимайте все продукты, мойте поверхности теплой мыльной водой и протирайте насухо.

Стиральная машина и посудомоечная машина

  • Остатки моющих средств и накипь снижают эффективность работы техники. Используйте специальные средства для очистки машин и проводите профилактическую чистку раз в несколько месяцев.

Пульты дистанционного управления и выключатели

  • Эти часто используемые предметы являются рассадниками бактерий. Протирайте их антисептическими салфетками или раствором спирта.

Мусорные ведра

  • Даже с использованием пакетов, внутри ведра могут оставаться загрязнения и запахи. Регулярно мойте их с дезинфицирующим средством и тщательно высушивайте.

Зоны вокруг домашних животных

  • Места, где спят и едят ваши питомцы, требуют особого внимания. Чистите их лежаки, миски и игрушки, чтобы предотвратить распространение бактерий и неприятных запахов.

Ручки дверей и шкафов

  • Постоянный контакт с руками делает их источником микробов. Регулярно протирайте их дезинфицирующим средством.

Уделяя внимание этим скрытым зонам, вы обеспечите более чистую и здоровую обстановку в вашем доме.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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