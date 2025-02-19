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6 вещей на кухне, из-за которых постоянно царит беспорядок

1:37
Недвижимость

Задумывались ли вы, что на вашей кухне скрываются вещи, от которых давно пора избавиться? Избавление от ненужных предметов не только освободит пространство, но и сделает вашу кухню более функциональной.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Пластиковые пакеты

Пакеты незаметно накапливаются, занимая драгоценное место. Оставьте лишь пару многоразовых сумок для покупок, а остальные отправьте в переработку.

Старые контейнеры для еды

Со временем пластиковые контейнеры впитывают запахи и становятся рассадником бактерий. Оставьте только те, что в хорошем состоянии, и не храните их "про запас".

Неиспользуемые чашки

Маленькие или неудобные чашки, которые никто не использует, лишь собирают пыль. Если они не представляют ценности, расстаньтесь с ними.

Старые губки для мытья посуды

Старые губки являются источником бактерий. Меняйте их регулярно, чтобы поддерживать чистоту и гигиену на кухне.

Кулинарные книги

В эпоху интернета многие рецепты доступны онлайн. Оставьте только те книги, к которым вы действительно обращаетесь, а остальные можно подарить или продать.

Неиспользуемая бытовая техника

Приборы, которые вы не используете, занимают ценное пространство. Продайте или подарите их тем, кому они пригодятся.

Регулярная ревизия кухни помогает поддерживать порядок и эффективность. Избавляясь от ненужных вещей, вы создаете более удобное и приятное пространство для готовки и общения.

Уточнения

Поря́док - гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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