Обрушатся или нет? Эксперты сказали, сколько могут прослужить панельные дома

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты точно знают, сколько лет могут прослужить панельные дома. В 1970-х и 1980-х годах утверждалось, что они прослужат максимум 70 лет.

Фото: unsplash.com by Nattu Adnan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночной город

В коммунистический период архитекторы недооценивали срок службы. Эксперты прогнозируют срок службы таких домов до 2060-2080 гг.

Благодаря надлежащему техническому обслуживанию и реконструкции, здания могут безопасно служить людям на протяжении десятилетий. Регулярные проверки и ремонтные работы являются ключом к безопасности панельных зданий и продлевают срок их службы.

Наиболее распространенные проблемы панельных зданий включают изоляцию, некачественные окна и устаревшую систему отопления.

Влияние технологии и стандартов

Технология крупнопанельного строительства стала популярной после Второй мировой войны. В коммунистический период архитекторы придерживались строгих стандартов и сжатых сроков. Эти факторы могут повлиять на дальнейший срок службы.

Важность технического обслуживания

Регулярные проверки и ремонтные работы продлевают срок службы зданий.

Уточнения

Крупнопанельное домостроение — способ сборного строительства, заключающийся в использовании в качестве несущих и ограждающих конструкций панелей крупных габаритов (с длиной или высотой «на комнату») из железобетона (также керамзитобетона, шлакобетона и т. п.) при необходимости с внутренним слоем теплоизоляционного материала.





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