Не все фильтры одинаково полезны: как выбрать систему очистки воды

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вода, которая течёт из наших кранов, не всегда соответствует высоким стандартам качества. Осадки, загрязнения, ржавчина и даже вредные химические соединения могут попадать в неё на разных этапах подачи. Чтобы защитить своё здоровье и продлить срок службы бытовой техники, важно выбрать правильную систему очистки воды. Разбираемся, какие фильтры бывают и какой вариант подойдёт именно вам.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка со стаканом воды

Основные типы систем очистки воды

Механические фильтры : задерживают крупные частицы — песок, ржавчину, ил. Идеальны для первичной фильтрации.

: задерживают крупные частицы — песок, ржавчину, ил. Идеальны для первичной фильтрации. Угольные фильтры : устраняют хлор, неприятные запахи, органические соединения. Подходят для улучшения вкуса воды.

: устраняют хлор, неприятные запахи, органические соединения. Подходят для улучшения вкуса воды. Ионообменные системы : смягчают жёсткую воду, удаляя соли кальция и магния. Особенно актуальны для регионов с высокой минерализацией.

: смягчают жёсткую воду, удаляя соли кальция и магния. Особенно актуальны для регионов с высокой минерализацией. Обратный осмос : удаляет практически все примеси, включая тяжёлые металлы и бактерии. Даёт идеальную чистую воду, но требует дополнительных минерализаторов.

: удаляет практически все примеси, включая тяжёлые металлы и бактерии. Даёт идеальную чистую воду, но требует дополнительных минерализаторов. Ультрафиолетовые фильтры: уничтожают вирусы и бактерии без применения химикатов. Отличный вариант для загородных домов.

Как выбрать подходящую систему

Анализ воды : прежде чем покупать фильтр, стоит сдать воду на анализ, чтобы понять, какие загрязнения в ней присутствуют.

: прежде чем покупать фильтр, стоит сдать воду на анализ, чтобы понять, какие загрязнения в ней присутствуют. Количество потребляемой воды : для квартиры подойдут компактные кувшины или проточные фильтры, а для дома с высоким расходом — системы обратного осмоса.

: для квартиры подойдут компактные кувшины или проточные фильтры, а для дома с высоким расходом — системы обратного осмоса. Бюджет : угольные фильтры и кувшины — самые доступные варианты, а обратный осмос потребует больших затрат.

: угольные фильтры и кувшины — самые доступные варианты, а обратный осмос потребует больших затрат. Простота обслуживания: регулярная замена картриджей — важный момент, который влияет на эффективность системы.

Выбор системы очистки воды зависит от качества воды в вашем регионе, бюджета и потребностей семьи. Проведя анализ и выбрав подходящий фильтр, вы сможете наслаждаться чистой и безопасной водой каждый день.

Уточнения

Фильтр для воды — устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.



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