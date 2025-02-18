Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы
Трамп принудил? Прокурор в Вашингтоне уходит в отставку из-за давления со стороны администрации Трампа
Volkswagen Tera: Бюджетный кроссовер Volkswagen дебютирует в 2025 году
10 лучших плодовых деревьев, которые прекрасно себя чувствуют в горшках и контейнерах
200 км без капли бензина: новый кроссовер от Lynk & Co
У вашей собаки появились блохи? Вот что нужно сделать в первую очередь
Секрет опытных дачников: добавьте это в грунт — и рассада будет мощной
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр

Не все фильтры одинаково полезны: как выбрать систему очистки воды

2:10
Недвижимость

Вода, которая течёт из наших кранов, не всегда соответствует высоким стандартам качества. Осадки, загрязнения, ржавчина и даже вредные химические соединения могут попадать в неё на разных этапах подачи. Чтобы защитить своё здоровье и продлить срок службы бытовой техники, важно выбрать правильную систему очистки воды. Разбираемся, какие фильтры бывают и какой вариант подойдёт именно вам.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Основные типы систем очистки воды

  • Механические фильтры: задерживают крупные частицы — песок, ржавчину, ил. Идеальны для первичной фильтрации.
  • Угольные фильтры: устраняют хлор, неприятные запахи, органические соединения. Подходят для улучшения вкуса воды.
  • Ионообменные системы: смягчают жёсткую воду, удаляя соли кальция и магния. Особенно актуальны для регионов с высокой минерализацией.
  • Обратный осмос: удаляет практически все примеси, включая тяжёлые металлы и бактерии. Даёт идеальную чистую воду, но требует дополнительных минерализаторов.
  • Ультрафиолетовые фильтры: уничтожают вирусы и бактерии без применения химикатов. Отличный вариант для загородных домов.

Как выбрать подходящую систему

  • Анализ воды: прежде чем покупать фильтр, стоит сдать воду на анализ, чтобы понять, какие загрязнения в ней присутствуют.
  • Количество потребляемой воды: для квартиры подойдут компактные кувшины или проточные фильтры, а для дома с высоким расходом — системы обратного осмоса.
  • Бюджет: угольные фильтры и кувшины — самые доступные варианты, а обратный осмос потребует больших затрат.
  • Простота обслуживания: регулярная замена картриджей — важный момент, который влияет на эффективность системы.

Выбор системы очистки воды зависит от качества воды в вашем регионе, бюджета и потребностей семьи. Проведя анализ и выбрав подходящий фильтр, вы сможете наслаждаться чистой и безопасной водой каждый день.

Уточнения

Фильтр для воды — устройство или технологическая установка для очистки воды от механических, нерастворимых частиц, примесей, солей жёсткости, хлора и его производных, а также от вирусов, бактерий, тяжёлых металлов и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи
Общество
В Великобритании в жилых домах стали массово селиться двухметровые змеи Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
ГАЗ-21 Волга. Почему легендарную королеву автомобилей СССР угонял Юрий Деточкин Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
90-е возвращаются: секрет стиля белой футболки
Муж попросил пива, а вы используйте его в тесте — будет говорить, что это лучшее блюдо: готовим вкуснейший кляр
Гастрономическое путешествие или билет в аптеку? Как азиатские супы влияют на организм
Линолеум для кухни: идеальный выбор или деньги на ветер
Оружие и предметы быта предыдущих эпох представили на Роза Хутор
Актриса Кейт Уинслет снимет фильм для Netflix
Почему Украина выбрала газовую генерацию вместо аренды судов-электростанций из Турции
Супергеройские руки всего за 28 дней: этим методом пользуется звезда Голливуда
В театре Модерн представили премьеру Вселенная Руми
Закругленные ногти — не только классика, но и будущее нейл-арта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.