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Как открыть дверцу стиральной машины, если она застряла? Проверенные способы

2:49
Недвижимость

Ситуация, когда после стирки дверца стиральной машины остаётся заблокированной, может вызвать стресс. Но не спешите переживать — есть несколько способов решить проблему самостоятельно.

стиральная машина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
стиральная машина

Отключите машину от сети

Первым делом попробуйте выключить стиральную машину из розетки и подождать 5-10 минут. Затем аккуратно надавите на дверцу и попробуйте открыть её. Иногда блокировка снимается сама по себе после отключения питания. Если это помогает, значит, сбой произошёл в устройстве блокировки люка (УБЛ). Однако, если проблема повторяется регулярно, стоит задуматься о его замене.

Используйте верёвку или шнурок

Если дверца по-прежнему не открывается, попробуйте способ с верёвкой. Возьмите прочный шнур или верёвку и аккуратно проденьте её между корпусом машины и дверцей так, чтобы середина оказалась напротив замка. Теперь потяните за оба конца в стороны — это поможет воздействовать на замок и разблокировать его.

Попробуйте разблокировать замок вручную

Для этого метода потребуется крестовая отвёртка и плоскогубцы. Отключите машину от сети, перекройте подачу воды и снимите верхнюю крышку, открутив крепёжные винты. Затем найдите механизм блокировки с внутренней стороны дверцы. Если в замке застряла ткань, осторожно извлеките её. Если нет — нащупайте крючок блокировки, подденьте его плоскогубцами и попробуйте сдвинуть, одновременно потянув за дверцу.

Если после всех попыток люк остаётся заблокированным, значит, проблема может быть серьёзнее. Рассмотрим возможные причины и стоимость их устранения.

Возможные поломки и их ремонт

  • Неисправность ручки дверцы: если при нажатии крючок замка не двигается, ручка требует замены. Цена новой ручки варьируется от 500 до 1400 рублей.
  • Поломка УБЛ: если стиральная машина не защёлкивает дверцу после начала стирки, вероятно, вышло из строя устройство блокировки люка. Стоимость его замены — 1500-2000 рублей.
  • Неисправность блока управления: если индикаторы на панели мигают или отображается код ошибки, проблема может заключаться в управляющем модуле. Замена этого узла обойдётся в сумму от 6000 до 18000 рублей в зависимости от модели.

Когда стоит вызвать мастера

Если у вас нет опыта работы с техникой или перечисленные способы не помогли, лучше обратиться к специалисту. Самостоятельное вмешательство в механизмы стиральной машины может привести к новым неисправностям и увеличению затрат на ремонт.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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