Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью

3:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В небольших квартирах каждый сантиметр играет важную роль, но пространство за дверью часто остается без внимания. Между тем, эта зона может стать отличным местом для хранения вещей, если подойти к вопросу креативно. Вот 9 простых и эффективных способов задействовать место за дверью.

Фото: https://www.freepik.com Декор

Узкие полки для книг

За дверью можно установить компактные книжные полки, которые идеально подойдут для детской комнаты или рабочего кабинета. Яркие обложки книг добавят уюта, а бортики на полках предотвратят выпадение книг при движении двери.

Держатель для гладильной доски

Гладильная доска часто занимает слишком много места, но ее можно закрепить за дверью с помощью специальных крючков. Так она будет всегда под рукой, но не будет мешать.

Полотенцесушитель или крючки в ванной

Если в ванной комнате не хватает места для полотенец, за дверью можно разместить крючки или узкий полотенцесушитель. Это не только удобно, но и поможет освободить пространство на стенах.

Подвесной органайзер для кухни

На внутренней стороне дверцы можно разместить кармашки или полочки для хранения кухонных принадлежностей — прихваток, полотенец, крышек от кастрюль. Это поможет держать все необходимые вещи под рукой и избежать беспорядка.

Обувница в прихожей

Для тех, кто сталкивается с проблемой нехватки места для обуви, идеальным решением станет узкий стеллаж или подвесной органайзер за дверью. Это особенно удобно в небольших квартирах, где важно использовать вертикальное пространство.

Крючки для украшений и аксессуаров

Если украшения постоянно путаются, за дверью можно установить небольшие крючки или специальные держатели. Это обеспечит удобное хранение цепочек, сережек и браслетов, а также ускорит процесс выбора аксессуаров.

Полки для специй на кухне

Любителям кулинарии стоит обратить внимание на настенные полки для специй, которые можно закрепить на внутренней стороне двери кухонного шкафа. Такой вариант позволит сэкономить место на столешнице и быстро находить нужные приправы.

Органайзер для бытовой химии

Чистящие средства, губки и тряпки часто занимают слишком много места. Подвесной органайзер за дверью кладовой или шкафа поможет упорядочить все принадлежности и сделает их более доступными.

Доска для заметок и расписания

В рабочей зоне или на кухне можно установить магнитную, пробковую или маркерную доску. На ней удобно оставлять списки покупок, важные напоминания и семейный календарь. Это позволит структурировать дела и ничего не забывать.

Пространство за дверью — это скрытый резерв дополнительного хранения. Грамотное использование этой зоны поможет организовать порядок в доме и освободить полезную площадь. Выбирайте идеи, которые подходят именно вам, и сделайте свою квартиру более функциональной!

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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