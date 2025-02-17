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Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью

3:10
Недвижимость

В небольших квартирах каждый сантиметр играет важную роль, но пространство за дверью часто остается без внимания. Между тем, эта зона может стать отличным местом для хранения вещей, если подойти к вопросу креативно. Вот 9 простых и эффективных способов задействовать место за дверью.

Декор
Фото: https://www.freepik.com
Декор

Узкие полки для книг

  • За дверью можно установить компактные книжные полки, которые идеально подойдут для детской комнаты или рабочего кабинета. Яркие обложки книг добавят уюта, а бортики на полках предотвратят выпадение книг при движении двери.

Держатель для гладильной доски

  • Гладильная доска часто занимает слишком много места, но ее можно закрепить за дверью с помощью специальных крючков. Так она будет всегда под рукой, но не будет мешать.

Полотенцесушитель или крючки в ванной

  • Если в ванной комнате не хватает места для полотенец, за дверью можно разместить крючки или узкий полотенцесушитель. Это не только удобно, но и поможет освободить пространство на стенах.

Подвесной органайзер для кухни

  • На внутренней стороне дверцы можно разместить кармашки или полочки для хранения кухонных принадлежностей — прихваток, полотенец, крышек от кастрюль. Это поможет держать все необходимые вещи под рукой и избежать беспорядка.

Обувница в прихожей

  • Для тех, кто сталкивается с проблемой нехватки места для обуви, идеальным решением станет узкий стеллаж или подвесной органайзер за дверью. Это особенно удобно в небольших квартирах, где важно использовать вертикальное пространство.

Крючки для украшений и аксессуаров

  • Если украшения постоянно путаются, за дверью можно установить небольшие крючки или специальные держатели. Это обеспечит удобное хранение цепочек, сережек и браслетов, а также ускорит процесс выбора аксессуаров.

Полки для специй на кухне

  • Любителям кулинарии стоит обратить внимание на настенные полки для специй, которые можно закрепить на внутренней стороне двери кухонного шкафа. Такой вариант позволит сэкономить место на столешнице и быстро находить нужные приправы.

Органайзер для бытовой химии

  • Чистящие средства, губки и тряпки часто занимают слишком много места. Подвесной органайзер за дверью кладовой или шкафа поможет упорядочить все принадлежности и сделает их более доступными.

Доска для заметок и расписания

  • В рабочей зоне или на кухне можно установить магнитную, пробковую или маркерную доску. На ней удобно оставлять списки покупок, важные напоминания и семейный календарь. Это позволит структурировать дела и ничего не забывать.

Пространство за дверью — это скрытый резерв дополнительного хранения. Грамотное использование этой зоны поможет организовать порядок в доме и освободить полезную площадь. Выбирайте идеи, которые подходят именно вам, и сделайте свою квартиру более функциональной!

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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