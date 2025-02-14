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Гости сразу заметят! 9 вещей, которые создают неприятное впечатление о хозяйке

2:47
Недвижимость

Даже если в доме чисто, некоторые мелочи могут испортить общее впечатление. Гости быстро замечают детали, которые говорят о неряшливости, экономии или старомодности. Разбираемся, какие 9 вещей могут создать неприятное впечатление и как их заменить.

Телевизор
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телевизор

1. Изношенные тапочки

Домашняя обувь — первое, что бросается в глаза при входе. Грязные, порванные или стоптанные тапочки могут испортить мнение о хозяевах. Если они потеряли вид, пора их заменить.

2. Защитная плёнка на пультах

Когда-то такая привычка была оправдана — технику берегли. Но сегодня она выглядит странно и создаёт иллюзию чистоты, а не защищает пульт. Гораздо лучше просто регулярно его протирать.

3. "Пакет с пакетами"

Многие привыкли хранить использованные пакеты, но в современном мире это выглядит неактуально. Вместо этого стоит обзавестись многоразовой сумкой — это и удобнее, и экологичнее.

4. Застиранное постельное бельё

Постельное бельё - показатель комфорта и ухоженности дома. Если оно выглядит выцветшим и изношенным, лучше заменить его на более качественное.

5. Балкон-склад

Когда-то балконы превращали в кладовки, но сейчас это уже неактуально. Хранение старой мебели и техники создаёт впечатление захламлённости и мешает уюту. Лучше освободить пространство и сделать из балкона уютный уголок.

6. Потрёпанные кухонные полотенца

Порванные и засаленные полотенца на кухне моментально бросаются в глаза. Их замена на свежие и аккуратные значительно улучшит впечатление о хозяйке.

7. Старый веник

Сегодня в магазинах полно современных щёток и пылесосов, которые намного эффективнее. Веник уже давно устарел, и его наличие говорит о консервативности в быту.

8. Чашки со сколами

Треснувшая и надколотая посуда — признак неряшливости. Даже если чашка любимая, от неё лучше избавиться, ведь посуда со сколами может быть опасна.

9. Покрывала на мебели

Раньше покрывала защищали мебель, но сегодня они часто портят внешний вид интерьера. Если хочется сохранить обивку, можно выбрать стильные накидки или защитные чехлы.

Мелочи формируют общее впечатление о доме. Регулярная замена старых вещей на новые, избавление от хлама и внимание к деталям помогут создать уют и комфорт для хозяев и гостей.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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