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5 вещей, которые портят энергетику вашего дома — срочно избавьтесь от них

2:13
Недвижимость

Иногда даже квартиры с дорогим ремонтом кажутся холодными и безжизненными, а в обычном, скромном жилье нам невероятно комфортно. Дело не только в интерьере, но и в атмосфере, которую создают сами хозяева. Если хотите, чтобы ваш дом наполнялся теплом и позитивной энергией, прислушайтесь к этим простым советам.

Элитная квартира
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

1. Чистота — залог гармонии

Даже если пыль незаметна глазу, её накопление меняет атмосферу в доме. Генеральная уборка раз в неделю с тщательным мытьем полов, особенно в труднодоступных местах, сделает пространство свежим и уютным.

2. Избавьтесь от ненужных вещей

Старые, сломанные и просто ненужные предметы могут накапливать негативную энергетику. Поработайте с гардеробом, освободите место от ненужных вещей, избавьтесь от треснувшей посуды и сломанных предметов. Дом сразу станет светлее и просторнее.

3. Очищение пространства благовониями или травами

В старину хозяйки окуривали жилище особыми травами на убывающую Луну, чтобы прогнать негативную энергию. Сейчас можно использовать благовония или ароматические свечи. Особенно хорошо очищает пространство запах шалфея, лаванды и можжевельника.

4. Почините сломанные вещи или выбросьте их

Треснувшие вазы, разбитая посуда, сломанная техника — всё это задерживает энергию застоя. Если вещь нельзя починить, лучше избавиться от неё. Так вы освободите пространство для обновлений.

5. Комнатные растения — живая энергия дома

Растения не только оживляют интерьер, но и очищают воздух, а также наполняют пространство живой, природной энергией. Они помогают создать уют и гармонию, поэтому добавьте в интерьер зелени.

Настоящий уют создаётся не деньгами, а вниманием к деталям. Чистота, свежий воздух, природные элементы и избавление от ненужного — вот что делает дом тёплым и наполненным положительной энергией.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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