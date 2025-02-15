Этих ошибок в организации кухни стоит избегать, чтобы готовка пищи доставляла удовольствие

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы в вашей кухне было комфортно и уютно, обратите внимание на эти детали.

Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Какие кухонные фасады самые практичные

Пожалуй, самый популярный ответ на вопрос о том, какой фасад кухни более практичен и долговечен, — это пластик.

Пластиковые кухонные фасады — это разнообразная категория. Как правило, под этим видом материала подразумеваются изделия, облицованные пластиком с одной или двух сторон.

Какой цвет кухни выглядит дорого

Чтобы кухня выглядела дороже, нужен эффект светлой комнаты. Какие цвета помогают его создать? Белый, бежевый, кремовый и другие светлые тона. Вся темная палитра скрывает пространство.

Как цвет кухни влияет на аппетит

Согласно исследованиям, бирюзовый, оранжевый и красный оттенки в кухонном интерьере способны стимулировать аппетит, а сочетание розовых и серых оттенков оказывает обратный эффект, снижая тягу к несвоевременным перекусам.

Какую мойку лучше выбрать

Не менее важный вопрос: какой цвет мойки практичнее на кухне. Конечно, любую мойку нужно мыть, но нейтральные серые или бежевые оттенки считаются наименее окрашиваемыми.

Для кухни лучше выбрать вариант с гранулированными включениями, маскирующими поверхностные загрязнения.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.







Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.