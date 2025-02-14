Россиянам назвали легкие в продаже квартиры

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В настоящее время продажа квартир на рынке вторичной недвижимости может представлять определённые сложности, особенно на фоне сокращающегося спроса. Тем не менее, некоторые объекты могут находить покупателей быстрее: к примеру, квартиры, расположенные вблизи станций метро, пользуются большой популярностью. Такие выводы сделала Мария Варьяс, руководитель офиса "Тургеневское" компании "Инком-Недвижимость".

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная гостиная

Эксперты также подчеркивают, что квартиры на вторичном рынке, обладающие качественным ремонтом или расположенные в домах, предназначенных для реновации, имеют явные преимущества.

Специалисты единодушны в том, что в массовом сегменте вторичной недвижимости быстрее всего находят покупателей квартиры, находящиеся в непосредственной близости к метро и обладающие развитой инфраструктурой. Важными факторами также являются соседство с детскими садами и школами, а также наличие магазинов и других объектов коммерческой инфраструктуры, как отметила Елена Чегодаева, руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет Недвижимости".

Что касается жилищного рынка бизнес-класса, здесь покупатели уделяют особое внимание статусу района и локации в целом. Люди, стремящиеся приобрести дорогостоящее жилье, часто задумываются о потенциале инвестиционной привлекательности объекта в будущем, передает РБК.

Уточнения

Рынок недвижимости — совокупность участников (покупатель, продавец, собственник, девелопер, брокер, агент, риелтор, управляющий недвижимостью, государственные регулирующие органы и т. д.) и сделок (покупка, продажа, аренда и т. д.), совершаемых между ними на рынке.



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