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Винил, ламинат или плитка: выбор кухонных полов по цвету, прочности и неровностям

Недвижимость

Полы на кухне должны быть устойчивыми к воздействию влаги и повреждениям, чтобы служить долго и надежно. Какие варианты напольных покрытий подойдут для кухни, и в чем их преимущества?

Стильная кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Многие продолжают считать, что единственным подходящим вариантом для кухонных полов является керамическая плитка. Однако существует множество других альтернатив. Вы можете рассмотреть виниловые, ламинированные или даже деревянные покрытия. Важно подчеркнуть, что перед выбором материала стоит проконсультироваться с экспертом, который сможет подробно рассказать о достоинствах и недостатках каждого из них.

При выборе напольного покрытия следует обращать внимание на его влагостойкость. Как было упомянуто ранее, на кухне часто происходят проливы жидкостей, что может привести к необратимым повреждениям. Также стоит учитывать простоту ухода. На полу могут оставаться следы от соусов или упавших овощей, поэтому легкость в очистке является важным фактором. Кроме того, пол должен гармонировать с дизайном кухни и общим интерьером.

Виниловые покрытия обычно являются хорошим выбором для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни. Они прекрасно подходят для семей с детьми или домашними животными, так как этот материал отличается практичностью, легкостью в уходе и доступной ценой, если потребуется замена.

Если у вас неровный пол, то отличным решением станут виниловые покрытия или линолеум. Эти материалы обладают гибкостью и способны адаптироваться к небольшим неровностям поверхности.

При сочетании напольного покрытия с кухонными шкафами важно обращать внимание на согласование цветовых гамм, материалов и общий стиль помещения. Например, если ваша кухня оформлена в темных тонах, стоит смягчить этот эффект, выбрав более светлый пол, который визуально увеличит и осветит пространство. Напротив, теплые или контрастные оттенки, как, например, отделка под дерево, хорошо подойдут к светлым кухонным элементам, придавая интерьеру уютный вид.

Уточнения

Лино́леум (лат. linum — лён, полотно + oleum — масло) — вид напольного покрытия, в настоящее время преимущественно из полимерных материалов. Выпускается в виде рулонов.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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