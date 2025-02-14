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Первое впечатление: как превратить коридор в элегантное пространство

2:36
Недвижимость

Коридор, оформленный с правильным подходом, выполняет множество важных задач. В этом пространстве должно быть достаточно мест для хранения обуви, сезонной одежды, ключей, сумок и разнообразных мелочей. Кроме того, он должен выглядеть презентабельно для ваших гостей. Ведь в коридор, помимо посещений, ежедневно заходит и вы сами, и совсем не хочется возвращаться в атмосферу, которая не внушает уюта. Давайте рассмотрим, как можно сделать ваш коридор более привлекательным и функциональным.

Прихожая в квартире
Фото: https://www.freepik.com
Прихожая в квартире

Использование светлых тонов, таких как белый, кремовый или светло-серый, значительно визуально расширяет пространство и наполняет его легкостью. Не стесняйтесь пробовать пастельные оттенки, которые могут добавить в ваш коридор свежесть и позитивные эмоции. При этом выбирайте долговечные и легкие в уходе материалы; среди них, например, отлично подойдет плитка с текстурой древесины.

Широкое распространение получили индивидуально оформленные места для хранения, где используется каждый сантиметр площади. Встроенные шкафы, которые достигают потолка, обеспечивают достаточное место для верхней одежды, обуви и других сезонных вещей, одновременно создавая иллюзию большего пространства. Кроме того, дверцы таких шкафов можно декорировать зеркалами, что также визуально увеличивает размеры комнаты.

Даже самый компактный коридор нуждается в зелени. Комнатные растения способны оживить даже самые мрачные уголки и наполнить пространство энергией. Не бойтесь пробовать различные виды растений. К неприхотливым и отлично приспособленным для темных коридоров относятся, например, замиокулькас, папоротник или тещин язык. Эти растения не требуют значительного количества света и частого полива, что делает их идеальным выбором для занятых людей.

В небольших пространствах, таких как коридоры, освещение играет ключевую роль. Обязательно добавьте к центральному освещению настенные светильники. Если их правильно разместить, они могут создать эффект визуального расширения коридора. Также хорошим вариантом становятся точечные светильники на потолке. Не забудьте поэкспериментировать еще и с температурой света: тёплые оттенки создают уютную обстановку, в то время как холодные тона придают коридору более современный и чистый вид.

Уточнения

Пере́дняя прихожая — часть жилого помещения (квартиры, частного дома), располагающаяся сразу за входом в него. Поскольку передняя является переходным пространством между наружным и внутренними помещениями, она, как правило, имеет шкаф для одежды либо вешалку для одежды, тумбу для обуви и обычно имеет не ковровое напольное покрытие, а дощатое, линолеумное или плиточное, что делает это помещение легким для уборки (гигиеничным).

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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