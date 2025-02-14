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Названы простые способы создать комфортный микроклимат в квартире

1:24
Недвижимость

Влажные полотенца являются отличным средством для создания комфортного микроклимата в жилище в зимний период, когда работает отопление. Такие рекомендации по борьбе с сухим и горячим воздухом жителям России дала Татьяна Середенкова, генеральный директор управляющей компании Level Home от группы Level.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Специалист порекомендовала поддерживать уровень влажности в пределах 40-60 процентов. Узнать, какой показатель у вас в квартире, можно с помощью гигрометра. Хотя увлажнитель воздуха — это самый эффективный способ быстро повысить влажность, при его отсутствии можно воспользоваться и другими методами.

Середенкова предложила ставить ёмкости с водой на радиаторы или рядом с ними, а также развешивать увлажнённые полотенца на батареях. Кроме того, полезно периодически кипятить воду без крышки, чтобы с помощью пара повысить влажность в комнате. В воду можно добавлять различные травы, которые наполнят пространство приятным ароматом, сообщают "Известия".

Эксперт также подчеркнула значимость контроля температуры в помещениях: она должна колебаться в пределах 20-22 °C в жилых комнатах и 18-20 °C в спальне. Рекомендуется каждую пару часов проветривать квартиру на протяжении 5-10 минут.

Уточнения

Микрокли́мат — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности (лес, поле, поляна, болото, берег, водоём, направление склона, защищённость от ветров и т. п.).
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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