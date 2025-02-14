Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры

Для россиян аренда квартиры может оказаться более выгодным решением, поскольку это позволяет избежать необходимости собирать значительные средства для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Заместитель директора управления аренды в компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова поделилась своим мнением о преимуществах аренды жилья.
При аренде жилья владельцу потребуется оплатить от одного до трех месяцев проживания. При этом не нужно беспокоиться о проведении ремонтов или покупке мебели. Арендатору также предоставляется возможность сменить место жительства по мере необходимости. Однако у аренды есть и свои недостатки. Например, если потребуется расторгнуть договор раньше установленного срока, может возникнуть необходимость быстро искать новое жилье. Переезд также подразумевает адаптацию к новой местности, включая регистрацию в поликлинике, а также оформление документов в детские сады и школы, передает Life.
Эксперт также указала, что аренда студии в Москве обойдется в среднем в диапазоне от 46 до 57 тысяч рублей, однокомнатная квартира будет стоить от 52 до 66 тысяч, двухкомнатная — от 67 до 87 тысяч, а трехкомнатная — от 76 до 123 тысяч рублей.
Аренда жилья является более удобным вариантом для граждан, которые могут менять место работы или планируют переезд в другой город.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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