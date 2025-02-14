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Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры

1:36
Недвижимость

Для россиян аренда квартиры может оказаться более выгодным решением, поскольку это позволяет избежать необходимости собирать значительные средства для первоначального взноса по ипотечному кредиту. Заместитель директора управления аренды в компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова поделилась своим мнением о преимуществах аренды жилья.

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

При аренде жилья владельцу потребуется оплатить от одного до трех месяцев проживания. При этом не нужно беспокоиться о проведении ремонтов или покупке мебели. Арендатору также предоставляется возможность сменить место жительства по мере необходимости. Однако у аренды есть и свои недостатки. Например, если потребуется расторгнуть договор раньше установленного срока, может возникнуть необходимость быстро искать новое жилье. Переезд также подразумевает адаптацию к новой местности, включая регистрацию в поликлинике, а также оформление документов в детские сады и школы, передает Life.

Эксперт также указала, что аренда студии в Москве обойдется в среднем в диапазоне от 46 до 57 тысяч рублей, однокомнатная квартира будет стоить от 52 до 66 тысяч, двухкомнатная — от 67 до 87 тысяч, а трехкомнатная — от 76 до 123 тысяч рублей.

Аренда жилья является более удобным вариантом для граждан, которые могут менять место работы или планируют переезд в другой город.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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