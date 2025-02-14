Никакого беспорядка: красивые примеры организации мелочей на кухне

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чем больше вещей у нас есть, тем сложнее поддерживать в них порядок. Это правило безусловно верно и для кухонной посуды. Как же с этим справиться?

Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ керамическая посуда

Начните с того, чтобы вытащить все из кухонного шкафа, отсортировать и организовать хранение только необходимых предметов. Старайтесь располагать предметы в вертикальном положении, но, как мы покажем, существуют и другие способы, которые могут помочь оптимизировать пространство. Храните наиболее часто используемые вещи в передней части полок и ящиков. Поместите тот вид посуды, который вы используете чаще всего, в шкаф (или ящик) максимально близко к месту, где вы с ней работаете. Например, тарелки удобнее всего держать рядом с той зоной столешницы, где подают еду. А чашки, кружки и стаканы стоит разместить ближе к раковине, чтобы всегда иметь доступ к воде — это будет полезным советом для тех, кто страдает от жажды, а также для хозяек, которые моют посуду.

Попробуйте также японский метод организации вещей по кругу. Для хрупкой посуды, такой как кружки, чашки и блюдца, вы можете воспользоваться следующей схемой: сначала разместите блюдца одно на другое, а на них по кругу установите четыре кружки, чтобы они мило смотрели друг на друга. Этот способ помогает наилучшим образом сохранить вещи и поддерживать порядок при минимальном риске их повреждения.

Другие практичные полки, которые предназначены для вертикального хранения посуды, подойдут, например, для больших, но всё же хрупких форм для выпечки, а также для памятных подносов. Вы даже не представляете, насколько это облегчит вашу жизнь. Теперь не нужно будет беспокоиться о поломках или повреждениях, а подносы будут всегда под рукой. На подставках также вполне удобно хранить тарелки. Конечно, вы можете складывать их друг на друга, но это имеет смысл только в том случае, если у вас большая семья или часто приходят гости.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.