Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали о новых правилах регистрации земельных участков
Электричество в частных домах подорожало в три раза: россияне шокированы счетами
Как превратить кофейную банку в уникальный предмет интерьера — способ переработки
Названы простые способы создать комфортный микроклимат в квартире
Европа может предоставить Украине только 25 тысяч солдат
Блогеры уверены: горчица помогает худеть — правда или миф
Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры
Запахи, которые кошки ненавидят: секреты их чувствительного носа
Война только начинается: Запад продолжит вводить санкции против России

Никакого беспорядка: красивые примеры организации мелочей на кухне

2:06
Недвижимость

Чем больше вещей у нас есть, тем сложнее поддерживать в них порядок. Это правило безусловно верно и для кухонной посуды. Как же с этим справиться?

керамическая посуда
Фото: freepik.com by olavla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
керамическая посуда

Начните с того, чтобы вытащить все из кухонного шкафа, отсортировать и организовать хранение только необходимых предметов. Старайтесь располагать предметы в вертикальном положении, но, как мы покажем, существуют и другие способы, которые могут помочь оптимизировать пространство. Храните наиболее часто используемые вещи в передней части полок и ящиков. Поместите тот вид посуды, который вы используете чаще всего, в шкаф (или ящик) максимально близко к месту, где вы с ней работаете. Например, тарелки удобнее всего держать рядом с той зоной столешницы, где подают еду. А чашки, кружки и стаканы стоит разместить ближе к раковине, чтобы всегда иметь доступ к воде — это будет полезным советом для тех, кто страдает от жажды, а также для хозяек, которые моют посуду.

Попробуйте также японский метод организации вещей по кругу. Для хрупкой посуды, такой как кружки, чашки и блюдца, вы можете воспользоваться следующей схемой: сначала разместите блюдца одно на другое, а на них по кругу установите четыре кружки, чтобы они мило смотрели друг на друга. Этот способ помогает наилучшим образом сохранить вещи и поддерживать порядок при минимальном риске их повреждения. 

Другие практичные полки, которые предназначены для вертикального хранения посуды, подойдут, например, для больших, но всё же хрупких форм для выпечки, а также для памятных подносов. Вы даже не представляете, насколько это облегчит вашу жизнь. Теперь не нужно будет беспокоиться о поломках или повреждениях, а подносы будут всегда под рукой. На подставках также вполне удобно хранить тарелки. Конечно, вы можете складывать их друг на друга, но это имеет смысл только в том случае, если у вас большая семья или часто приходят гости.

Уточнения

Организация пространства – комплекс услуг, включающих в себя минимизацию количества вещей, планирование и оптимизацию систем хранения с учетом индивидуальных особенностей и поддержание порядка.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Садоводство, цветоводство
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость Аудио 
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Садоводство, цветоводство
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
От древней магии до запрета: что скрывают камни в канадском Квебеке? Игорь Буккер Лондон не спит! Мирные переговоры будут саботированы Зеленским и Европой Дмитрий Плотников В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Последние материалы
Европа может предоставить Украине только 25 тысяч солдат
Блогеры уверены: горчица помогает худеть — правда или миф
Россиянам назвали выгоды аренды перед покупкой квартиры
Запахи, которые кошки ненавидят: секреты их чувствительного носа
Война только начинается: Запад продолжит вводить санкции против России
Неожиданная причина, почему аккумулятор выходит из строя через 2 года вместо 6
Ветеринары против: почему лекарства для животных лучше не заказывать онлайн
Стратегия обеспечения безопасности в Арктике. Макрон обратился к Марку Рютте
Седокова вновь высказалась о смерти Тиммы: огромная дыра в сердце
Секреты идеального пресса: 8 простых упражнений для занятий дома
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.