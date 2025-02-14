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Риелтор предложил субсидировать аренду квартир для малоимущих семей

1:00
Недвижимость

Проблему с жильем для семей с низким доходом можно решить, предоставив субсидии на аренду квартир. С такой точкой зрения выступил Константин Апрелев, основатель Российской гильдии риелторов, в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Эксперт в области недвижимости подчеркнул, что не все граждане России способны решить свои жилищные вопросы через ипотечные кредиты. Он отметил, что лишь от тридцати до семидесяти процентов населения в регионах могут позволить себе взять ипотеку, что делает такой подход недостаточным для решения проблемы в целом.

Апрелев предложил использовать другой инструмент, который может оказаться более выгодным как для государства, так и для нуждающихся в жилье. Субсидирование арендной платы для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации, может стать более эффективным и менее затратным вариантом, чем ипотечное кредитование, подытожил специалист.

Уточнения

Рие́лтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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