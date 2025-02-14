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Как утеплить комнату с помощью декора: профессиональные советы

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Недвижимость

Обустройство тёплого и уютного пространства зимой — это не только вопрос обогревателей и утеплителей. Декор также способен сыграть важную роль в создании комфортной атмосферы.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Вместо обычных ковров на пол можно постелить меховые покрытия, а стулья или кресла украсить меховыми накидками. Но помните, что такой декор требует регулярного ухода и тщательной уборки.

Пледы — классика зимнего уюта. Тёплый плед добавит не только комфорта, но и стильного акцента в интерьер. Лучше всего выбирать модели из шерсти, флиса или искусственного меха.

Не забывайте про подушки! Для зимнего декора подойдут наволочки из шерсти, толстых вязаных ниток или даже меха. Они добавят текстурности интерьеру и создадут атмосферу тепла.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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