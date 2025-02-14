USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать

Современный телевизор давно стал неотъемлемой частью жизни, и большинство из нас даже не задумывается о его функциях.
Однако за привычным экраном скрывается USB-порт, способный значительно расширить ваши возможности. Например, с его помощью можно воспроизводить фотографии, видео и музыку прямо с флешки или внешнего жёсткого диска.
Это идеальный способ оживить семейный вечер, показывая старые снимки с отпуска на большом экране, пишет журнал Receptar.
Если у вас нет свободной розетки, USB-порт поможет зарядить телефон или планшет. Подключили — и зарядка пошла, удобно и просто. Также порт пригодится для питания стриминговых плееров, которые обеспечивают дополнительную безопасность ваших данных.
Любите играть в компьютерные игры? Подключив компьютер к телевизору через USB, вы сможете наслаждаться играми на большом экране. Это совершенно новый уровень комфорта и впечатлений.
Не стоит недооценивать USB-порт на вашем телевизоре. Он открывает массу возможностей, которые сделают вашу жизнь проще, удобнее и интереснее.
Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.
USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
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