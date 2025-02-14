USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Современный телевизор давно стал неотъемлемой частью жизни, и большинство из нас даже не задумывается о его функциях.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Однако за привычным экраном скрывается USB-порт, способный значительно расширить ваши возможности. Например, с его помощью можно воспроизводить фотографии, видео и музыку прямо с флешки или внешнего жёсткого диска.

Это идеальный способ оживить семейный вечер, показывая старые снимки с отпуска на большом экране, пишет журнал Receptar.

Если у вас нет свободной розетки, USB-порт поможет зарядить телефон или планшет. Подключили — и зарядка пошла, удобно и просто. Также порт пригодится для питания стриминговых плееров, которые обеспечивают дополнительную безопасность ваших данных.

Любите играть в компьютерные игры? Подключив компьютер к телевизору через USB, вы сможете наслаждаться играми на большом экране. Это совершенно новый уровень комфорта и впечатлений.

Не стоит недооценивать USB-порт на вашем телевизоре. Он открывает массу возможностей, которые сделают вашу жизнь проще, удобнее и интереснее.

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.



USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.



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