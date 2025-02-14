Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушка знала секрет: зачем она добавляла лимон в воду каждое утро
Зачем дачники проливают грядки кипятком? Секрет высокой урожайности
Летаешь по миру, но зарабатываешь скромно: откровения стюардессы
Ошибки при уходе за туей: как защитить растение от пожелтения
Как утеплить комнату с помощью декора: профессиональные советы
Нежный жюльен с курочкой и шампиньонами: порадуйте вторую половинку в День святого Валентина
Снижение курса доллара: что это значит для покупателей
Все сигналят, а вы ждёте? Когда можно стоять на полосе с зелёной стрелкой светофора
Секрет нежных эклеров раскрыт! Как добиться идеальной текстуры

USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать

1:13
Недвижимость

Современный телевизор давно стал неотъемлемой частью жизни, и большинство из нас даже не задумывается о его функциях.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гостиная

Однако за привычным экраном скрывается USB-порт, способный значительно расширить ваши возможности. Например, с его помощью можно воспроизводить фотографии, видео и музыку прямо с флешки или внешнего жёсткого диска.

Это идеальный способ оживить семейный вечер, показывая старые снимки с отпуска на большом экране, пишет журнал Receptar.

Если у вас нет свободной розетки, USB-порт поможет зарядить телефон или планшет. Подключили — и зарядка пошла, удобно и просто. Также порт пригодится для питания стриминговых плееров, которые обеспечивают дополнительную безопасность ваших данных.

Любите играть в компьютерные игры? Подключив компьютер к телевизору через USB, вы сможете наслаждаться играми на большом экране. Это совершенно новый уровень комфорта и впечатлений.

Не стоит недооценивать USB-порт на вашем телевизоре. Он открывает массу возможностей, которые сделают вашу жизнь проще, удобнее и интереснее. 

Уточнения

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

USB (англ. Universal Serial Bus — «универсальная последовательная шина») — последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен
Последние материалы
Зачем наши бабушки всегда просеивали муку? Секрет идеальной выпечки
В ЕС заявили о риске разрушительной войны в африканском регионе
Листья у розы скручиваются и сохнут? Разбираемся, что пошло не так
Эти 7 мест под капотом — ловушка для вашего кошелька: чистите их вовремя, и ремонт не понадобится
Что избегать при посадке после клубники: секреты успешного севооборота
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Проще простого: быстрый рецепт тирамису, для которого вообще не нужно уметь готовить
Древние руины на дне океана: найдены следы высокоразвитых цивилизаций
Тренер о финале Гран-при России по фигурному катанию: интрига в произвольной программе и явный фаворит
Хотите выглядеть свежо? Не используйте тёмные тени для глаз, если у вас есть эти проблемы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.