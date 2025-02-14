Аромат свежести в квартире и защита от вредителей: нужно всего два ингредиента

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На первый взгляд лимон и лавровый лист кажутся абсолютно несочетаемыми, но вместе они превращаются в натуральный освежитель воздуха и репеллент, который легко сделать своими руками.

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Все, что вам нужно, — это разрезать лимон на крупные дольки и вставить между ними несколько лавровых листиков. Этот простой декор не только наполнит комнату свежим цитрусовым ароматом, но и станет барьером для надоедливых насекомых.

Можно заменить лимон на апельсин, а лавровый лист — на корицу. Разрежьте апельсин пополам, посыпьте его поверхность молотой корицей или воткните палочки в мякоть, и поставьте рядом с теплым местом, например, с радиатором.

Эфирные масла апельсина и корицы создадут в вашем доме настоящую зимнюю атмосферу, пишет журнал Receptar.

Лимон бодрит и освежает, лавровый лист отпугивает насекомых, апельсин дарит тепло, а корица подчёркивает уют. Попробуйте эту комбинацию — вы удивитесь, насколько простым может быть создание свежести и уюта без химии.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae). Лимоном также называется плод (гесперидий) этого растения.



Лавро́вый лист — листья лавра благородного, использующиеся в кулинарии как пряность.



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