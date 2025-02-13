Сок квашеной капусты для ковра: лучший пятновыводитель

Квашеная капуста давно известна своими полезными свойствами. Она богата витамином С, который необходим для поддержания иммунитета, выработки коллагена и защиты организма от инфекций.
Молочная кислота, содержащаяся в капусте, улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина и поддерживает нормальное артериальное давление.
Но знаете ли вы, что квашеная капуста может пригодиться не только в вашем рационе, но и в быту? Её сок способен творить чудеса, особенно в борьбе с пятнами.
Если у вас есть пятно на ковре, не торопитесь покупать дорогостоящие чистящие средства. Вместо этого воспользуйтесь натуральным методом.
Этот простой метод не только сэкономит ваши деньги, но и избавит вас от использования химических средств, пишет журнал Receptar.
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
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