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Сок квашеной капусты для ковра: лучший пятновыводитель

1:13
Недвижимость

Квашеная капуста давно известна своими полезными свойствами. Она богата витамином С, который необходим для поддержания иммунитета, выработки коллагена и защиты организма от инфекций.

Чистка ковра
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Чистка ковра

Молочная кислота, содержащаяся в капусте, улучшает обмен веществ, снижает уровень холестерина и поддерживает нормальное артериальное давление.

Но знаете ли вы, что квашеная капуста может пригодиться не только в вашем рационе, но и в быту? Её сок способен творить чудеса, особенно в борьбе с пятнами.

Как использовать сок квашеной капусты для чистки пятен

Если у вас есть пятно на ковре, не торопитесь покупать дорогостоящие чистящие средства. Вместо этого воспользуйтесь натуральным методом.

  1. Нанесите немного сока квашеной капусты на пятно.
  2. Сверху посыпьте щепотку соли.
  3. Аккуратно протрите пятно щеткой.
  4. После этого промойте место водой, чтобы удалить остатки сока и запах, и наслаждайтесь результатом.

Этот простой метод не только сэкономит ваши деньги, но и избавит вас от использования химических средств, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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