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Чистая посуда без проблем: как продлить срок службы посудомойки

1:41
Недвижимость

Посудомоечная машина — верный помощник в быту, но чтобы она служила долго и справлялась с задачами на отлично, ей нужен правильный уход.

грязная посуда
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грязная посуда

Одна из главных угроз для вашей машины — остатки пищи, жир и минеральные отложения, которые со временем могут серьезно повлиять на её функциональность. Как предотвратить поломки и сохранить прибор в идеальном состоянии?

Регулярная чистка — ключ к успеху. Для этого достаточно использовать то, что есть дома: уксус и пищевую соду. Эти простые ингредиенты помогут справиться с известковыми отложениями, жиром и неприятным запахом.

Начните с фильтра. Снимите его, промойте в мыльной воде и тщательно почистите старой зубной щеткой, чтобы убрать скопившуюся грязь. Затем верните его на место.

Для глубокой очистки используйте уксус. Наполните стакан белым уксусом, поставьте его в верхний ящик посудомоечной машины и запустите обычный цикл мойки без загрузки. Уксус эффективно растворяет известь, жир и даже плесень.

После уксуса — очередь пищевой соды. Насыпьте стакан соды на дно машины и включите короткий цикл. Это уберет остатки грязи и устранит запахи. После завершения всех процедур дайте машине высохнуть, оставив дверцу открытой.

Такой уход не только продлит срок службы вашего прибора, но и обеспечит его эффективную работу. Не забывайте проводить такие процедуры хотя бы раз в месяц, и ваша посудомоечная машина будет как новая!

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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