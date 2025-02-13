Никогда не прячьте здесь свои ценные вещи: воры сразу проверяют эти места

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваш дом — ваша крепость, но что, если она перестанет быть неприступной? Когда злоумышленники проникают внутрь, у них есть чёткий план, и они знают, где искать ценности. Главные цели вора — спальня, шкаф и сейф.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мужчина в балаклаве

Спальня. Это первая остановка. Под матрасом, в шкафах или ящиках люди чаще всего хранят наличные, украшения и ценные бумаги. Такие укрытия — слишком очевидны, чтобы защитить ваше имущество.

Шкаф. Ящики, коробки, подписи вроде "одежда" или "книги" не спасут ценности. Если у вас нет встроенного сейфа, придумайте нестандартное укрытие.

Сейф. Лёгкий переносной сейф? Вор унесёт его за секунды. Выбирайте массивные модели, которые невозможно утащить незаметно.

Чтобы не стать жертвой, думайте, как вор, и заранее продумайте, как спрятать свои ценности, советует журнал Receptar.

Уточнения

Сейф (от англ. safe, буквально — безопасный, надёжный) — прочный металлический ящик или шкаф для хранения документов и материальных ценностей.



Грабёж (ст 161 Уголовного кодекса России) — открытое хищение чужого имущества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.