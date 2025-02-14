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Как убрать следы от чашек со стола? Эти подручные средства моментально решат проблему

Недвижимость

Для чистки белых столешниц можно использовать отбеливатель. Смешайте средство с водой и нанесите на поверхность с помощью губки. Оставьте раствор на несколько минут, а затем удалите остатки продукта влажной тряпкой.

Кухня
Фото: https://www.freepik.com
Кухня

Можно попробовать отполировать поверхность растительным маслом. Кроме того, если следы свежие, их можно стереть ластиком. Мокрые следы от чашек и стаканов можно удалить, потерев свежий грецкий орех в пятно.

Вывести пятна с мебели, оставленные горячим предметом, можно с помощью парафина. Для очистки натрите поверхность столешницы парафином и накройте бумажным полотенцем. Затем прижмите бумагу слегка теплым утюгом, чтобы расплавился парафин. Возможно, вам придется повторить процедуру несколько раз.

Как вывести пятна от чая на столе

Вы можете очистить пятна от чая со своего стола, используя смесь средства для мытья посуды и воды. Если пятно застаревшее, используйте раствор уксуса и воды.

Удалить застарелые пятна от чая можно с помощью абразива — пищевой соды. Насыпьте немного порошка с парой капель воды и энергично потрите поверхность тряпкой или губкой.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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