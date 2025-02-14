Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?

2:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2025 году, по мнению большинства россиян (74,3%), косметический ремонт однокомнатной квартиры будет стоить от 500 до 1 млн рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Опрос, который проводился в начале 2025 года среди 2,5 тысячи респондентов по всей России, показал, что треть респондентов (32,2%) считают, что можно уложиться в 100 тыс. рублей, а 14,8% оценивают расходы в пределах 1 млн рублей. Некоторые (7,7%) предполагают, что ремонт обойдется в сумму до 2 млн рублей, и лишь 3,2% ожидают, что стоимость ремонта превысит 2 млн рублей.

Интересно, что 96,1% опрошенных заметили рост цен на ремонтные работы за последний год. Треть респондентов (34,8%) отметили увеличение на 20-25%, четверть (27,7%) — на 25-50%, а каждый пятый (22,6%) — более чем на 50%. Только 11% считают, что стоимость ремонта не изменилась и осталась в пределах годовой инфляции (до 10%), сообщает Газета.Ru.

Каждый пятый россиянин (20,6%) готов взять кредит на ремонт. Из них 4,5% изначально планируют воспользоваться заемными средствами, а 16,1% готовы обратиться к банкам или микрофинансовым организациям только в случае нехватки денег в процессе работ. Большинство опрошенных (55,5%) считают, что при финансовых трудностях лучше отложить ремонт. 23,9% заявили, что всегда имели достаточно собственных средств.

Что касается частоты проведения косметического ремонта, то 44,5% россиян считают, что его нужно делать раз в пять лет. 25,8% придерживаются мнения, что достаточно проводить ремонт раз в 10 лет, 16,8% — раз в 2-3 года, а 12,9% — реже, чем раз в 10 лет.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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