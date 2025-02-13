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Мошенники охотятся за квартирами пенсионеров: схема, о которой мало кто задумывается

1:39
Недвижимость

В России наблюдается рост числа пенсионеров, передающих свои квартиры и дома в обмен на пожизненный уход. Такие сделки, как правило, заключаются через договора пожизненной ренты или патронажные соглашения.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Однако, несмотря на внешнюю выгоду, за ними скрываются серьезные юридические и моральные риски, которые часто приводят к обману и манипуляциям.

Как сообщает Общественная Служба Новостей, такие договоры в юридическом плане не нарушают гражданского права, но с моральной точки зрения они отражают более сложную картину.

По его словам, многие пожилые люди остаются без помощи от родных и вынуждены искать людей, готовых позаботиться о них в обмен на жилье.

"Законодательство дает возможность пожилым людям требовать алименты на свое содержание от совершеннолетних детей, но на практике этим правом почти никто не пользуется", — отметил юрист Юрий Соловьев.

Это приводит к тому, что пожилые люди начинают искать незнакомых людей, готовых обеспечить им уход.

Подобные соглашения могут быть выгодны для пенсионеров, но, как показывает практика, нередко вмешиваются мошенники.

Они могут убедить человека передать квартиру через завещание или договор дарения, не выполняя обязательства по уходу, а иногда даже ускоряют уход пенсионера с помощью подделанных лекарств.

Соловьев советует, чтобы такие сделки обязательно оформлялись нотариально. Это позволит избежать манипуляций и защитит обе стороны от возможных злоупотреблений.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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