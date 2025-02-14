Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию

2:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор напольного покрытия для детской комнаты — задача не из простых. Покрытие должно быть экологичным, безопасным и устойчивым к нагрузкам. Ведь дети не просто ходят по полу, но и ползают, играют, роняют игрушки, разливают воду и устраивают настоящие испытания на прочность. Неправильный выбор может привести к аллергии, царапинам и даже травмам. Разбираем плюсы и минусы самых популярных материалов.

Фото: https://www.freepik.com Детская комната

Какие покрытия подойдут для детской?

Ковровое покрытие — тепло и уют, но с нюансами

Мягкий ковролин делает пол удобным и безопасным для ребенка, особенно если малыш только учится ходить. Современные синтетические покрытия легко чистятся, но важно выбрать гипоаллергенный вариант, который не накапливает пыль.

Ламинат — практичность и долговечность

Самый популярный выбор для детской: легко моется, устойчив к царапинам и не скрипит, как паркет. Хорошо сочетается с теплым полом. Важно выбирать экологичный класс (не ниже Е1), чтобы покрытие не выделяло вредных веществ.

Линолеум — дешево, но не всегда безопасно

Хотя линолеум отличается доступной ценой и устойчивостью к влаге, он не считается экологичным материалом. Часто имеет химический запах, что нежелательно для детской.

Паркет — дорого и непрактично

Красивый, но не лучший вариант для детской. Паркет легко царапается, боится влаги и температурных перепадов. Активные игры неизбежно приведут к повреждениям, а значит, потребуется дорогостоящий ремонт или замена.

Что выбрать?

Лучший вариант — ламинат хорошего качества или ковролин с коротким ворсом. Эти покрытия сочетают безопасность, долговечность и простоту ухода. Линолеум и паркет подходят меньше из-за низкой экологичности и хрупкости.

Перед покупкой важно учитывать экологичность материалов, удобство уборки и комфорт ребенка, ведь правильно выбранное покрытие обеспечит безопасность и уют в комнате.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



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