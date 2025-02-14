Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию

Выбор напольного покрытия для детской комнаты — задача не из простых. Покрытие должно быть экологичным, безопасным и устойчивым к нагрузкам. Ведь дети не просто ходят по полу, но и ползают, играют, роняют игрушки, разливают воду и устраивают настоящие испытания на прочность. Неправильный выбор может привести к аллергии, царапинам и даже травмам. Разбираем плюсы и минусы самых популярных материалов.
Ковровое покрытие — тепло и уют, но с нюансами
Мягкий ковролин делает пол удобным и безопасным для ребенка, особенно если малыш только учится ходить. Современные синтетические покрытия легко чистятся, но важно выбрать гипоаллергенный вариант, который не накапливает пыль.
Ламинат — практичность и долговечность
Самый популярный выбор для детской: легко моется, устойчив к царапинам и не скрипит, как паркет. Хорошо сочетается с теплым полом. Важно выбирать экологичный класс (не ниже Е1), чтобы покрытие не выделяло вредных веществ.
Линолеум — дешево, но не всегда безопасно
Хотя линолеум отличается доступной ценой и устойчивостью к влаге, он не считается экологичным материалом. Часто имеет химический запах, что нежелательно для детской.
Паркет — дорого и непрактично
Красивый, но не лучший вариант для детской. Паркет легко царапается, боится влаги и температурных перепадов. Активные игры неизбежно приведут к повреждениям, а значит, потребуется дорогостоящий ремонт или замена.
Лучший вариант — ламинат хорошего качества или ковролин с коротким ворсом. Эти покрытия сочетают безопасность, долговечность и простоту ухода. Линолеум и паркет подходят меньше из-за низкой экологичности и хрупкости.
Перед покупкой важно учитывать экологичность материалов, удобство уборки и комфорт ребенка, ведь правильно выбранное покрытие обеспечит безопасность и уют в комнате.
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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