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Квартира под ключ – выгодная сделка или ловушка для покупателя

1:44
Недвижимость

При покупке квартиры в новостройке всегда встает вопрос: брать жилье с готовой отделкой или делать ремонт самостоятельно? Решение кажется очевидным, но стоит учитывать несколько нюансов. Разбираемся, какие варианты предлагает застройщик и что действительно выгоднее.

Интерьер
Фото: Designed by Freepik by kjpargeter is licensed under Public domian
Интерьер

Какие виды отделки бывают?

Черновая отделка — минимум работ: установлены стеклопакеты и входная дверь, стяжка пола отсутствует, а стены могут быть лишь намечены. Подходит тем, кто хочет сделать ремонт под себя с нуля.

Чистовая отделка — проведены основные черновые работы: стяжка полов, выравнивание стен и потолка, электричество. Требуются только финальные штрихи перед заселением.

Квартира под ключ — полностью готовое жилье с ремонтом и мебелью, не требующее дополнительных вложений.

Что выгоднее: квартира с отделкой или ремонт своими силами?

Готовая отделка = экономия времени

Ждать окончания ремонта не нужно: квартира сразу готова к проживанию или сдаче в аренду.

Стоимость ремонта у застройщика ниже

Застройщики закупают стройматериалы оптом, а потому цена на жилье с отделкой будет ниже, чем если делать ремонт самостоятельно.

Репутация застройщика — гарантия качества

Солидные компании не позволяют себе сдавать квартиры с плохим ремонтом, ведь это бьет по их имиджу.

Выбор зависит от личных предпочтений. Если хочется полного контроля над качеством ремонта и эксклюзивного дизайна — лучше выбрать черновую отделку. Если важны скорость, удобство и экономия — квартира с готовым ремонтом будет лучшим вариантом.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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